Veja as imagens dos efeitos da passagem da depressão Kristin

Os estragos provocados pelo mau tempo levaram à ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil em várias localidades.
Roda gigante da Figueira da Foz vaio abaixo com a força do vento
Roda gigante da Figueira da Foz vaio abaixo com a força do ventoPAULO NOVAIS/LUSA
A passagem da depressão Kristin causou esta quarta-feira, 28 de janeiro, cerca de 2.600 ocorrências no continente (entre a meia-noite e as 10h30), sobretudo queda de árvores e de estruturas e inundações, afetando principalmente os distritos de Leiria, Coimbra, Lisboa e Santarém.

Segundo Daniela Fraga, adjunta do Comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tratou-se de um fenómeno extremo, com muitas ocorrências em simultâneo.

Registaram-se duas vítimas mortais.

A roda da gigante da Figueira da Foz sucumbiu
A roda da gigante da Figueira da Foz sucumbiuPAULO NOVAIS/LUSA
PAULO NOVAIS/LUSA
PAULO NOVAIS/LUSA
PAULO NOVAIS/LUSA
Lisboa
LisboaANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Lisboa
LisboaANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Lisboa
LisboaANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Cascais
CascaisJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Setúbal
SetúbalRUI MINDERICO/LUSA
Setúbal
SetúbalRUI MINDERICO/LUSA
Setúbal
SetúbalRUI MINDERICO/LUSA
Setúbal
SetúbalRUI MINDERICO/LUSA
Setúbal
SetúbalRUI MINDERICO/LUSA
Setúbal
SetúbalRUI MINDERICO/LUSA
Caldas da Rainha
Caldas da RainhaCARLOS BARROSO/LUSA
Caldas da Rainha
Caldas da RainhaCARLOS BARROSO/LUSA
Figueira da Foz
Figueira da FozPaulo Novais/LUSA
Figueira da Foz
Figueira da FozPaulo Novais/LUSA
Roda gigante da Figueira da Foz vaio abaixo com a força do vento
Dois mortos e mais de 2600 ocorrências, com estradas cortadas, escolas fechadas e infraestruturas danificadas
