Veja as imagens dos efeitos da passagem da depressão Kristin

A passagem da depressão Kristin causou esta quarta-feira, 28 de janeiro, cerca de 2.600 ocorrências no continente (entre a meia-noite e as 10h30), sobretudo queda de árvores e de estruturas e inundações, afetando principalmente os distritos de Leiria, Coimbra, Lisboa e Santarém.Segundo Daniela Fraga, adjunta do Comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tratou-se de um fenómeno extremo, com muitas ocorrências em simultâneo.Registaram-se duas vítimas mortais.(Clique na seta para ver as imagens).Dois mortos e mais de 2600 ocorrências, com estradas cortadas, escolas fechadas e infraestruturas danificadas