Mais de mil militares no apoio às populações. Exército reforça pelotões para remoção de escombros

As Forças Armadas estão no terreno a ajudar as populações nas regiões mais afetadas pela destruição causada pela passagem da depressão Kristin, tendo o Exército informado que vai reforçar nesta segunda-feira (2 de fevereiro) o apoio na remoção de escombros e limpeza em Leiria, Marinha Grande e Figueiró dos Vinhos com mais dois pelotões de intervenção para cada região. As previsões indicam ainda para este início de semana pré-posicionamento de dois botes do Exército em Coimbra "para reforço de capacidade de resposta em cenários com necessidade de travessia/apoio em zonas inundadas", e pré-posicionamento do Agrupamento Sanitário, também em Coimbra, "para reforço de prontidão médica e apoio a operações prolongadas".. Na sequência do rasto de destruição devido aos efeitos da depressão Kristin, mais de mil militares estão empenhados no terreno, em articulação com a Proteção Civil, autarquias locais e outras entidades, "por forma a salvaguardar pessoas e bens e minimizar os efeitos causados pelo mau tempo", segundo indica o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).Desobstrução e limpeza de vias, apoio no alojamento e alimentação, fornecimento de energia e apoio logístico e operacional são algumas das tarefas desempenhadas pelas Forças Armadas, que destacam os trabalhos em Figueiró dos Vinhos no domingo (1 de fevereiro). Trabalhos esses que aconteceram depois da passagem da tempestade, na última quarta-feira, e envolveram a "colocação de lonas para reparação provisória de coberturas", mas também a "instalação de módulos de comunicações para fornecer conectividade na Câmara Municipal e nas freguesias de Arega, Campelo e Aguda".O Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas indica, em comunicado, que desde 28 de janeiro e até este domingo estiveram empenhados "1090 militares em apoio direto às populações", não incluindo todos os envolvidos na preparação e apoio logístico, 211 viaturas e 23 máquinas de engenharia. .Nuno Melo: “As Forças Armadas estão empenhadas no apoio à população”. No total de apoios realizados pelas Forças Armadas, é referido, entre outros, o fornecimento de 12 geradores, o apoio a 150 pessoas no alojamento e alimentação, além da disponibilização de 80 sacos-cama, 12 equipamentos Starlink, no reforço/disponibilidade de comunicações de emergência: 12 equipamentos Starlink.Estiveram também empenhadas 20 equipas de limpeza, nomeadamente para cortes de árvores. "Existe ainda a disponibilidade de 1860 camas em 15 unidades militares, e 1562 refeições/dia em diferentes Unidades das Forças Armadas", lê-se na nota.Em relação ao total de apoios solicitados pela Proteção Civil, o EMGFA refere "20 apoios em curso, a que se adicionam 14 em processamento, e que incluem desobstrução de vias, produção de energia, operações anfíbias (Busca e Salvamento), transporte de pessoas, bombagem de água, remoção/reboque de veículos, comunicações e alojamento e alimentação". "Adicionalmente, estão disponíveis seis helicópteros e uma aeronave de transporte C-130 da Força Aérea, disponíveis para este apoio específico", detalha o comunicado..Exército reforça apoio em quatro distritos e dez municípios.Exército reforça presença no terreno. Comandos e paraquedistas vão também apoiar as populações \n.Em nota divulgada esta segunda-feira, o Exército informou que reforçou no domingo o apoio às populações afetadas pelo mau tempo. O DN já tinha avançado que o Exército tinha reforçado a presença no terreno e que os comandos e paraquedistas também iriam apoiar as populações. "O Exército Português informa que, no âmbito do apoio às autoridades civis e em coordenação com as entidades competentes, manteve e reforçou o empenhamento no terreno em 1 de fevereiro de 2026, abrangendo 4 distritos (Santarém, Leiria, Coimbra e Castelo Branco) e 10 municípios", lê-se no comunicado deste ramo das Forças Armadas. O objetivo é assegurar "ações de comando e ligação, engenharia, energia e iluminação, comunicações, limpeza e desobstrução, alojamento, vigilância e dissuasão, evacuação de pessoal e remoção de escombros". .Explica o Exército que, no domingo, "manteve 375 militares empenhados no terreno e 281 militares em prontidão", ou seja um total de 656 militares, em "apoio às populações e às autoridades civis".No domingo (1 de fevereiro) este era o dispositivo do Exército empenhado nas zonas afetadas pelo mau tempo:- Tomar: ativado Grupo de Comando e Ligação; 1 Módulo de Energia e Iluminação; 3 equipas de limpeza e desobstrução (6 motosserras); 1 patrulha de vigilância e dissuasão (Sub-região do Médio Tejo).- Ferreira do Zêzere: ativado Grupo de Comando e Ligação; 02 Destacamentos de Engenharia; 06 equipas de limpeza e desobstrução (12 motosserras).- Marinha Grande: 2 Destacamentos de Engenharia; 1 Módulo de Alojamento com energia; 01 Módulo de Energia e Iluminação para apoio à lavagem de roupa; apoio em alojamento à Marinha- Vieira de Leiria: 1 Destacamento de Engenharia.- Alvaiázere: 3 Módulos de Energia e Iluminação.- Ourém: 2 pelotões; 3 rádios satélite - Oleiros: 1 Módulo de Energia e Iluminação.- Leiria: 1 pelotão; 2 patrulhas de vigilância e dissuasão (Sub-região de Leiria).- Coimbra: 2 equipas de evacuação de pessoal; 1 pelotão de remoção de escombros e limpeza.- Pombal: 1 pelotão de remoção de escombros e limpeza.- Figueiró dos Vinhos: 4 módulos Starlink instalados (localidades de Campelo, Arega e Aguda); 1 módulo Rear Link em fase de montagem; 1 equipa de montagem em altura na montagem de toldos nas residências. .Número de avarias aumentou durante a madrugada devido ao mau tempo. Há agora 161 mil clientes sem energia