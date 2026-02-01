Exército reforça presença no terreno. Comandos e paraquedistas vão também apoiar as populações

O Exército vai envolver as suas tropas especiais nas operações de apoio nos concelhos mais atingidos pela depressão Kristin, sabe o DN de fonte militar autorizada. Comandos e paraquedistas vão estar no terreno e esta é uma das medidas mais emblemática do empenho ao mais alto nível das Forças Armadas que tem vindo a crescer de dia para dia. Os Comandos vão para Ourém e os paraquedistas já estão em Tomar e vão também para Ourém.Um fator determinante para o aumento da participação dos militares foi uma alteração de paradigma, por iniciativa do Exército, de organizar todo o apoio diretamente com as autarquias, sem que esta articulação tivesse de passar pela Autoridade Nacional de Emergêcia e Proteção Civil, que estaria a causar algumas entropias e demoras na projeção dos meios disponíveis. .Exército diz que mantém apoio às populações "em função de necessidades sinalizadas" .Esta permissa está prevista na Lei de Bases da Proteção Civil: "em caso de manifesta urgência, (...) os presidentes das câmaras municipais podem solicitar a colaboração das Forças Armadas directamente aos comandantes das unidades implantadas na respectiva área, cabendo aos comandantes operacionais distritais ou municipais informar o comandante operacional nacional. Consideram-se casos de manifesta urgência aqueles em que a gravidade e dimensão do acidente grave ou catástrofe e a necessidade de actuação imediata não são compatíveis com o normal encaminhamento do pedido através da cadeia de comando prevista".O DN sabe que este novo procedimento começou ontem, sábado, a ser ativado, tendo várias câmaras municipais já beneficiado do mesmo. .Até ao momento, os municípios de Alvaiázere, Ferreira do Zêzere, Tomar, Marinha Grande, Entroncamento, Marinha Grande, Vila Nova da Barquinha, Gavião, Constância, Chamusca, têm ao dispor vários equipamentos disponibilizados pelo Exército, como geradores, equipas de limpeza, viaturas, módulos de energia e iluminação, módulos de alojamento, entre outros.Em Leiria, onde o próprio Exército sofre danos significativos no seu Regimento, estão a ser feios também contactos com a autarquia para mais auxílio à população.No âmbito do apoio às populações em Figueiró dos Vinhos, o Exército Português está a assegurar o carregamento, transporte e montagem de lonas a partir de uma empresa em Vila Nova de Famalicão com destino a Figueiró dos Vinhos, para apoio à mitigação imediata de danos em habitações, na sequência de estragos provocados pela tempestade. . As lonas destinam-se à reparação provisória de coberturas em residências afetadas, intervenção que será realizada por equipas especializadas de trabalhos em altura da Engenharia do Exército, garantindo condições de segurança e eficácia na execução.Também a Marinha, com os Fuzileiros, vai reforçar o dispositivo de prevenção nos concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure, podendo a Figueira da Foz ser incluída se tal se revelar necessário. O contingente da Marinha será composto por 24 fuzileiros, apoiados por seis botes: dois em Coimbra, dois em Soure (Alfarelos/Granja) e dois em Montemor-o-Velho. .Fuzileiros e Exército reforçam prevenção em Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure