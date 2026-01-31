Fuzileiros e Exército reforçam prevenção em Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure

Os Fuzileiros vão reforçar o dispositivo de prevenção nos concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure, podendo a Figueira da Foz ser incluída se tal se revelar necessário. O contingente da Marinha será composto por 24 fuzileiros, apoiados por seis botes: dois em Coimbra, dois em Soure (Alfarelos/Granja) e dois em Montemor-o-Velho.Em declarações ao DN, o vereador da Proteção Civil de Coimbra, Ricardo Lino, informa que o Exército está igualmente a disponibilizar camas, tendas e apoio logístico, bem como viaturas de grande porte. Estão estacionados em Coimbra cinco camiões de grande capacidade, preparados para acolher cerca de 50 pessoas, caso seja necessário.A lidar com a devastação provocada pela depressão Kristin, trata-se de um trabalho de prevenção e precaução, face à previsão de precipitação muito elevada, acima das médias expectáveis. As autoridades admitem que possam ocorrer dois episódios de chuva intensa, mas sublinham que, neste momento, trata-se apenas de uma estratégia de antecipação.Estão já definidas mais zonas de abrigo em escolas e pavilhões, com apoio da Cruz Vermelha, assegurando mais camas, cobertores, bens essenciais, bem como apoio social e psicológico às populações que dele necessitarem.