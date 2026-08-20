Mais de 26 mil doentes críticos não tiveram socorro adequado em 2005. "Temos de fazer um ajuste muito rápido", diz presidente do INEM

"Esta era a realidade que nós encontrámos" e que se pretende mudar, afirmou o presidente do INEM, sobre o relatório de atividade da emergência médica que revela que mais de 26 mil doentes críticos não tiveram o socorro adequado em 2005.

Em entrevista à RTP, esta quinta-feira (20 de agosto), Luís Mendes Cabral garantiu que "é esta é a realidade que queremos alterar". "Foram indicados caminhos para corrigir essas discrepâncias e estamos a implementar essas medidas", disse, adiantando que serão feitas alterações até ao final do ano para melhorar a gestão do instituto.

"Tivemos alguns anos de estagnação em que não houve qualquer investimento nesta área. O país está a mudar, quer do ponto de vista demográfico, quer em número de população quer também na quantidade de idosos que temos, e precisamos de nos ir adaptando constantemente. Isso não foi feito e agora temos de fazê-lo muito rapidamente", considerou o presidente do INEM.

Garantiu que “há alterações que têm de ser introduzidas e que serão introduzidas até ao final deste ano”, dando como exemplo a importância de dotar os meios de socorro de meios de diagnóstico, com vista a melhorar a assistência ao doente. "Muitas destas ocorrências para as quais não há resposta é porque apenas os nossos meios diferenciados e os nossos meios do INEM é que têm capacidade de fazer um eletrocardiograma numa situação de dor torácica, é que têm a capacidade de, por exemplo, numa hipoglicemia administrar o medicamento que vai reverter essa situação e salvar a pessoa", detalhou.

Um cenário que quer ver alterado. "Temos de ser capazes de dar a todos os meios que dão assistência pré-hospitalar essa capacidade para sermos mais eficazes e não estarmos pendurados numa tipologia de resposta", defendeu.

"Aquilo que, infelizmente, temos de fazer é um ajuste muito rápido e não um ajuste progressivo como devia ter sido feito ao longo dos últimos anos", considerou na entrevista à estação pública.