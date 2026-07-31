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Luís Mendes Cabral: “Posso garantir que não haverá redução de meios ou da capacidade de resposta” do INEM

A nova Lei Orgânica do INEM entra em vigor a 1 de agosto, alterando a direção do Instituto e a articulação com as ULS, além de permitir acordos com operadores privados. O presidente do INEM considera “uma mentira e uma falsidade” que esteja prevista a supressão de 100 ambulâncias ou qualquer redução de meios, algo que classifica como “impensável”, e garante que o comando operacional permanecerá no INEM. E defende a transparência do processo.
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