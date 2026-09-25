Mafra. Proposta de ampliação do aterro da Abrunheira foi chumbada e cria problema a quatro concelhos

A proposta para “o reconhecimento do interesse público” do aterro da Abrunheira, que serve os concelhos de Mafra, Cascais, Sintra e Oeiras, foi chumbada, em reunião da Assembleia Municipal de Mafra, na noite de quinta-feira (24 de setembro), com 23 votos contra e seis abstenções. E os quatro presidentes de câmara - Isaltino Morais (Oeiras), Piteira Lopes (Cascais), Marco Almeida (Sintra) e Hugo Luís (Mafra) - terão de encontrar soluções a curto prazo para o tratamento de resíduos sólidos.

No entender dos vereadores do PPD/PSD o aterro “é prejudicial aos interesses das populações do Concelho de Mafra”. Em Assembleia Municipal, os presidentes de junta de freguesia e os deputados municipais eleitos pelo PSD estão em maioria e comungaram do voto contra dos três vereadores - que fizeram “uma declaração de voto contra” na reunião de executivo camarário que aprovara a proposta.

Hugo Luís, eleito pelo movimento HML 2025, não escondeu o desagrado pela oposição manifestada à ampliação do aterro e informou que irá pedir à administração da Tratolixo, empresa que trata os resíduos sólidos dos quatro municípios, que promova uma sessão de esclarecimento para a população.

O "interesse público" do aterro da Abrunheira teve pareceres positivos da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e da Comissão Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo, mas foi agora chumbado pelos mafrenses em Assembleia Municipal.

Se fosse aprovado, o projeto iria aumentar a capacidade de depósito em um milhão de toneladas de resíduos até 2030. O atual depósito de resíduos, localizado na Abrunheira, concelho de Mafra, está no limite, tendo superado os 91% da capacidade em abril e devia encerrar em 2027. Por isso a Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para Tratamento de Resíduos Sólidos (AMTRES) há muito que defende a construção de um novo aterro e até já avançou com um estudo independente que identificou nove locais - cinco no concelho de Sintra e quatro em Mafra. Agora vê reforçada a urgência em encontrar uma solução para tratar o lixo dos quatro concelhos lisboetas.