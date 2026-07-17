Aterro que serve concelhos de Cascais, Sintra, Oeiras e Mafra “próximo do esgotamento”
Foto: DR / Tratolixo
Sociedade

Aterro que serve concelhos de Cascais, Sintra, Oeiras e Mafra “próximo do esgotamento”

Empresa que trata os resíduos sólidos dos quatro municípios alerta que o “sistema está à beira do colapso” e é urgente construir um novo local.
Isaura Almeida
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