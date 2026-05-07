Madeira reforça apoio para combustível às empresas de transporte público de passageiros

As empresas de transporte público coletivo de passageiros da Madeira vão passar a beneficiar de um apoio extraordinário para combustível de 15 cêntimos por litro, anunciou esta quinta-feira, 7 de maio, o Governo Regional (PSD/CDS-PP), indicando que a medida vigora até junho.“Fica definido que as empresas de transporte público coletivo de passageiros beneficiam de um apoio extraordinário de 15 cêntimos por litro nas semanas em que o preço médio do gasóleo rodoviário apresente um aumento superior a 10 cêntimos por litro, quando comparado com o preço médio registado na semana de 09 a 13 de março de 2026”, refere o executivo em comunicado.Para o efeito, são considerados os consumos efetuados entre 06 de abril e 30 de junho de 2026, sendo que o apoio abrangerá até 2.000 litros por veículo em atividade por mês.A medida foi aprovada na reunião semanal do Conselho do Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, que decorreu no Funchal.A atribuição deste apoio extraordinário de 15 cêntimos/litro implicou alterar uma resolução aprovada recentemente, que tinha já estipulado um quadro de apoios excecionais e temporários de compensação ao aumento do preço dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira, na sequência do conflito no Médio Oriente.O executivo madeirense determinou também que as empresas prestadoras de serviço de táxi, incluindo os de letra T, com licença emitida nos termos legais e inspeção periódica obrigatória válida, beneficiam do mesmo apoio extraordinário de 15 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e na gasolina, considerando um consumo de 300 litros por veículo e por mês, numa prestação única no valor de 135 euros por veículo.Na reunião desta quinta-feira, entre outras deliberações, foi autorizado um contrato-programa com o Mosteiro das Clarissas de Nossa Senhora da Piedade da Caldeira, para comparticipar encargos associados ao funcionamento regular e à manutenção do mesmo.Para tal, será atribuído um apoio financeiro no valor máximo de 6.120 euro, processado em quatro tranches anuais de 1.530 euros, até 31 de dezembro de 2029.O Governo Regional avançou também com a empreitada de reabilitação estrutural do Cais Velho e recuperação do pontão das Salinas na cidade Vila Baleira, na ilha do Porto Santo.A obra foi adjudicada ao agrupamento Teixeira Duarte Engenharia e Construções, SA/Teixeira Duarte – Madeira SA pelo preço contratual de 4,3 milhões de euros, com prazo de execução fixado em 540 dias.O executivo PSD/CDS-PP decidiu ainda louvar publicamente o Marítimo da Madeira – Futebol, SAD, considerando o “excelente resultado desportivo alcançado ao conquistar o título de Campeão Nacional da Liga Portugal 2 – Meu Super 2025/2026”, no escalão de seniores masculinos, na modalidade de futebol.“A obtenção deste resultado prestigiou a Região Autónoma da Madeira, pelo que o Conselho do Governo resolve louvar publicamente a SAD, os atletas, técnicos, dirigentes e todos aqueles que contribuíram para este sucesso”, lê-se no comunicado.