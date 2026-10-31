Luís Neves espera que manifestação no Rossio este sábado ocorra "com toda a ordem"

Luís Neves espera que as manifestações pela habitação deste sábado, 31 de outubro, decorram "com toda a ordem". Um novo protesto está marcado para as 16:00, no Rossio. No Porto, a concentração está marcada também para as 16:00 na Batalha, seguindo-se uma marcha, com início às 16:30, em direção à Praça Dom João I e mais protestos estão marcados em várias cidades do país.

O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas esta manhã, em Ponte de Sor, onde participou numa cerimónia comemorativa do aniversário do Corpo de Bombeiros de Ponte de Sor. A corporação celebra 100 anos de história.

"A contestação é contra um direito absolutamente natural (...) eu já disse mais uma vez, liberdade de expressão, de manifestação, de legitimidade, e é isso que estamos a falar", afirmou Neves. O ministro acrescentou que já tinha abordado o tema no Parlamento, na sexta-feira.

"O que se espera é que, de facto, as manifestações decorram, como quase sempre acontecem, quase a 100% e com toda a ordem, com toda a seguridade, é isso que se espera e que, de facto, cada um faça o seu trabalho e cada um cumpra a sua missão", detalhou. "Nenhuma administração pode pôr em causa os direitos de terceiros e é isso que nós estamos a falar", acrescentou.

O ministro referiu ainda que o assunto é um "tema central deste Governo" e que estão a ser procuradas soluções. "Estamos a procurar encontrar soluções legais e também identificar a questão da construção (...) portanto, este é um objetivo comum e que tem o Governo muito centrado em alcançar essas metas", declarou.

Em relação às demandas dos bombeiros, afirmou que "estão a trabalhar" nas soluções. "Há um conjunto de reivindicações absolutamente justas e muito antigas dos corpos bombeiros, das associações humanitárias e, naturalmente, nós estamos a trabalhar em vários grupos de trabalho para encontrar soluções e que vão ao encontro daquilo que é a grande importância que os nossos bombeiros têm", vincou.

No entanto, não comprometeu-se com prazos. "Quanto mais cedo, melhor, porque são indicações antigas", citou. O ministro recordou que têm feito um roteiro de visitas aos bombeiros por todo o país. "Agora temos mais informação, mais conhecimento", disse. O titular da pasta ainda destacou o trabalho "absolutamente extraordinário" dos bombeiros na época de incêndios.