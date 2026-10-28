Liga contra o Cancro admite queda nas contribuições devido a subida do custo de vida

A subida dos custos em rendas e na habitação é uma das principais preocupações para a Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC), organização que começa o seu peditório anual esta quinta-feira e que admite que pode haver menos contributos devido à situação atual do país.

Ao Diário de Notícias, o presidente da Liga, Pedro Dias, disse que a “população é sempre muito generosa” com a LPCC mas reconhece que, “neste momento, há muita carência de várias maneiras”.

“Há o custo de combustíveis, há o custo de base alimentar que subiu e, portanto, sabemos que as pessoas têm menos prioridades neste momento e estamos a monitorizar para ver como é que podemos controlar esta situação”, continuou.

A situação do custo de vida reflete-se ainda na quantidade de pessoas que pedem apoios, garantiu ainda o responsável. “As mulheres neste momento, e alguns homens, estão muitas vezes com uma pobreza encoberta”, isto numa altura em que os apoios da LPCC são importantes para assegurar a subsistência destas pessoas.

“Porque apesar de serem pessoas ativas, quando entram de baixa, têm um corte de quase 30% no seu rendimento. Portanto, muitas vezes são o único garante numa altura em que têm mais despesas e ficam com menos disponibilidades”, sublinhou. E para além do esforço de recuperar da doença, sublinhou, o doente "tem aqui um esforço económico também".

Entre os apoios prestados pela LPCC, continuou o presidente, estão as consultas de psico-oncologia, nutrição, de diagnóstico de pele e na cavidade oral.

“Depois temos apoio jurídico e também o apoio social”, acrescentou. Têm estado “a tentar trabalhar mais em rede com os municípios, de forma a que sejam identificadas as carências de pessoas com cancro e que possam chegar mais rapidamente a estes apoios”.

Peditório arranca com dúvidas sobre novo método a pedido dos supermercados

O peditório que arranca esta quinta-feira em todo o país serve para manter todos estes apoios e garantir a continuidade da própria Liga Portuguesa contra o Cancro

No total, acrescentou, entre 20 e 22 mil voluntários vão estar com cofres e Fcoletes da liga em espaços como igrejas, cemitérios, ou nas grandes superfícies.