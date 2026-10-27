Liga contra o Cancro ajudou mais de 25 mil pessoas em 2025. Peditório volta às ruas esta semana

No ano passado, os donativos responderam a “necessidades essenciais, como medicamentos, alimentação, transportes e outras despesas associadas à doença".

No total, indica a organização, a atividade da LPCC resultou em “mais de 21.300 consultas de psico-oncologia, no acompanhamento de mais de 8.200 doentes em centros de dia e de quase 400 doentes em lares, bem como na realização de mais de 14.500 consultas de diagnóstico precoce e 432.000 mamografias”.

Segundo Vítor Veloso, presidente da organização, um donativo “traduz-se em medicamentos para quem não os consegue pagar, em apoio psicológico para quem enfrenta o medo da doença e na possibilidade de, gratuitamente, ter acesso a consultas de nutrição ou apoio jurídico”.

“Para quem precisa, cada gesto pode fazer toda a diferença, por isso reforçamos que quem ajuda, ajuda muito”, reforça ainda o presidente em comunicado sobre o lema escolhido.