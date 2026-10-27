Liga contra o Cancro ajudou mais de 25 mil pessoas em 2025. Peditório volta às ruas esta semana
Arranca esta quinta-feira (29 de outubro) o peditório nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, uma iniciativa anual que angariou, no ano passado, mais de dois milhões de euros para apoiar cerca de 25 mil pessoas, segundo a organização em comunicado, citado pela Lusa.
Este ano, o peditório, sob o lema “Quem ajuda, ajuda muito”, vai envolver 21.600 voluntários, identificados com um colete e cofre da liga, estando em vários lugares públicos, como centros comerciais e até igrejas, até domingo, dia 1 de novembro. As doações também vão ser possíveis no seu site, indica ainda a organização.
No ano passado, os donativos responderam a “necessidades essenciais, como medicamentos, alimentação, transportes e outras despesas associadas à doença".
No total, indica a organização, a atividade da LPCC resultou em “mais de 21.300 consultas de psico-oncologia, no acompanhamento de mais de 8.200 doentes em centros de dia e de quase 400 doentes em lares, bem como na realização de mais de 14.500 consultas de diagnóstico precoce e 432.000 mamografias”.
Segundo Vítor Veloso, presidente da organização, um donativo “traduz-se em medicamentos para quem não os consegue pagar, em apoio psicológico para quem enfrenta o medo da doença e na possibilidade de, gratuitamente, ter acesso a consultas de nutrição ou apoio jurídico”.
“Para quem precisa, cada gesto pode fazer toda a diferença, por isso reforçamos que quem ajuda, ajuda muito”, reforça ainda o presidente em comunicado sobre o lema escolhido.