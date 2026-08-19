Primeira vacina mRNA contra o melanoma tem sucesso em ensaio clínico. Reduz propagação do cancro

Uma vacina personalizada de mRNA contra o melanoma, desenvolvida pela Moderna em parceria com a farmacêutica Merck, alcançou resultados positivos num ensaio clínico de fase avançada, anunciaram esta quarta-feira, 19 de agosto, as duas empresas.

Segundo a Reuters, o tratamento, denominado Intismeran, é administrado em combinação com o medicamento de imunoterapia Keytruda, da Merck. Os resultados provisórios mostram que a combinação atingiu o principal objetivo do estudo, ao reduzir a recorrência do melanoma, e também o objetivo secundário de impedir que o cancro se espalhasse para outras partes do organismo.

O ensaio envolveu 1137 doentes de alto risco com melanoma entre os estádios IIB e IV, cujo tumor tinha sido removido cirurgicamente. Parte dos participantes recebeu até nove doses da vacina personalizada juntamente com Keytruda durante cerca de um ano, enquanto os restantes receberam apenas o medicamento de imunoterapia.

A vacina utiliza tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) e é produzida individualmente a partir da análise das mutações encontradas no tumor de cada doente. A estratégia procura ensinar o sistema imunitário a reconhecer características específicas das células cancerígenas e, em combinação com a imunoterapia, combatê-las.

Os novos dados dão mais força as resultados divulgados em janeiro num ensaio de fase intermédia, no qual o tratamento combinado reduziu em 49% o risco de recorrência da doença ou morte ao fim de cinco anos, de acordo com a mesma reportagem avançada pela Reuters.

Moderna e Merck ainda vão apresentar os resultados detalhados numa futura reunião médica e partilhá-los com as entidades reguladoras. Vale destacar que as ações da Moderna dispararam cerca de 60% nas negociações antes da abertura de Wall Street, enquanto as da Merck avançaram 7,5%.

A tecnologia de mRNA é aquela que foi utilizada para as vacinas da covid-19. No entanto, ao contrário do que acontecia no caso da pandemia, estes tratamentos são personalizados para cada paciente - o tratamento genético é feito "à medida" de cada doente.