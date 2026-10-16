Projeto-piloto prepara utentes por telemóvel para rastreios ao cancro colorretal

É neste cenário que avança para o terreno, no início de 2027, o projeto DECIDE-SCREEN – Auxiliares digitais para apoiar decisões informadas sobre rastreios oncológicos nos cuidados de saúde primários. Selecionada na Health Research Call 2026 da Fundação “la Caixa” e coordenada pelo VOH.CoLAB em parceria com a NOVA Medical School e a ULSLO, a iniciativa dá continuidade a trabalhos de investigação desenvolvidos em conjunto com a Escola Nacional de Saúde Pública e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

Com um recrutamento previsto de várias centenas de utentes na USF Alcântara ao longo de uma fase exploratória de até seis meses, o projeto conta com o envolvimento direto da ULS de Lisboa Ocidental e dos seus hospitais de referência (Egas Moniz, São Francisco Xavier e Francisco Xavier). O objetivo a médio prazo é que este piloto sirva de rampa de lançamento para validar um modelo que possa, posteriormente, ser escalado a todo o Serviço Nacional de Saúde.

Durante 24 meses de projeto — com uma fase exploratória no terreno que prevê até seis meses de recrutamento de várias centenas de utentes na USF Alcântara —, uma plataforma digital vai identificar os cidadãos com critérios de elegibilidade e enviar-lhes, por SMS ou correio eletrónico, os chamados "auxiliares de decisão" antes de irem à consulta.

O "lado B" dos exames: dos falsos positivos às perfurações

“Decidir sobre um rastreio oncológico não é apenas decidir se fazemos ou não um exame. É compreender o que podemos ganhar com o rastreio, conhecer as limitações e os possíveis riscos. Outras vezes é escolher entre diferentes estratégias quando existe mais do que uma opção clinicamente adequada”, explica Bruno Heleno, médico de família, professor e investigador principal pela NOVA Medical School, em declarações exclusivas ao DN.

Embora sublinhe que, para a maioria das pessoas, os riscos parecerão pequenos face ao benefício principal — a redução da mortalidade —, o investigador lembra que os procedimentos não são inócuos e que os cidadãos têm o direito de conhecer os dois lados da moeda. O rastreio do cancro colorretal é o exemplo mais evidente dessa cadeia de decisões.

“Aquilo que está implementado atualmente na maior parte dos países europeus é um rastreio com pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mas a probabilidade de se ter um exame falsamente positivo — pessoas que têm sangue nas fezes por razões que não têm a ver com cancro, mas sim por coisas simples e frequentes como hemorroidas — é elevada”, detalha Bruno Heleno. Quando esse teste inicial dá positivo, o passo seguinte é a realização de uma colonoscopia para diagnóstico: “E as colonoscopias são procedimentos mais invasivos. Podem levar a perfurações e a outro tipo de complicações, como sangramentos, que não são frequentes, mas que podem acontecer.”

Para o médico e investigador, a grande missão deste projeto é dar aos doentes “uma voz ativa nos cuidados que lhes são prestados” através de informação credível, rigorosa e compreensível. “Há vários anos que sabemos que estes auxiliares de decisão ajudam muito nesse processo. É uma pena não existirem em português de Portugal e é para resolver isso que estamos a trabalhar”, acrescenta.

Tirar pressão à consulta sem criar burocracia

Um estudo qualitativo realizado em 2023 pela equipa de Bruno Heleno e Mafalda Proença-Portugal – a que o DN teve acesso – já tinha revelado que mais de 90% dos médicos de Medicina Geral e Familiar entrevistados admitiam não ter formação em decisão partilhada, nem utilizar estas ferramentas regularmente (confundindo-as muitas vezes com calculadoras de risco clínico). Apesar de todos se mostrarem favoráveis à sua adoção, apontavam três barreiras críticas: a falta de versões adaptadas à realidade portuguesa, a escassez de financiamento e, acima de tudo, a falta de tempo nas consultas.

Na USF Alcântara, onde o estudo-piloto vai decorrer, a coordenadora da unidade e investigadora principal local, Ana Rita Maria, confirmou também ao DN que os minutos contados no gabinete são um entrave real. Mas avisa que o objetivo de enviar a informação previamente ao doente não é necessariamente encurtar a consulta, e sim qualificá-la.

“Nas consultas, nem sempre há tempo para explicar todas as opções, esclarecer dúvidas e compreender as preferências de cada utente. Esperamos que as pessoas tenham mais literacia e saibam mais sobre estes procedimentos preventivos. Mesmo que isso não gere imediatamente ganhos em tempo – até porque há aqui tarefas que passam a ser feitas fora da consulta –, vai gerar valor e permitir-lhes consentir de uma forma mais livre e mais consciente”, afirma a médica de família da ULS de Lisboa Ocidental.