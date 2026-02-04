Número de tratamentos e de cirurgias a doentes com neoplasias também aumentou em 2023.
Cancro. Portugal reduz mortalidade e aumenta sobrevivência após cinco anos de diagnóstico

Relatório da Direção Geral da Saúde, referente a 2023, divulgado esta quarta-feira, Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, revela que taxa padronizada do cancro reduziu face a 2022 e que sobrevivência após cinco anos de diagnóstico aumentou - sobretudo no cancro da mama, com 90% dos doentes a consegui-lo, e no cancro da próstata, com 96%. Coordenadora do programa nacional diz que "há pontos fortes", mas também "melhorias a fazer”.
