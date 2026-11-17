Os três jovens condenados por violar e agredir uma menor em Loures vão ficar presos preventivamente enquanto aguardam o recurso das penas de oito e sete anos e meio de prisão, noticiou o Expresso, que teve acesso à decisão da juíza desembargadora Ana Paula Guedes que julgava um recurso da medida de coação.

Como base para a sua decisão, a magistrada do Tribunal de Relação de Lisboa afirmou que um dos jovens foi a Espanha em julho de 2025 após a primeira detenção e gritou ameaças diretas de cometer mais crimes do mesmo género.

“Ladybug chegou para vencer, f**** pequenas é o nosso poder, A Ladybug chegou para vencer, violar menores é o nosso poder”, via-se num vídeo publicado no Tiktok e citado pela juíza.

“Tal é bem demonstrativo das personalidades dos recorrentes [...] evidenciando a dificuldade que ambos têm em interiorizar os factos e a sua gravidade, revelando uma total ausência de sentido crítico”, lê-se na notícia do Expresso, tendo a juíza considerado “patente o elevado perigo de continuação da atividade criminosa”.

“Só a prisão preventiva se revela adequada e proporcional às exigências cautelares que o caso concreto impõe", disse ainda Ana Paula Guedes.

O caso remonta a 12 de fevereiro de 2025, após uma participação do Hospital Beatriz Ângelo. A jovem tinha marcado um encontro com os condenados, que eram influencers do Tiktok, após ter tido contacto pela internet. Nas traseiras de um prédio, os agressores atacaram a rapariga com golpes na cara e uma esfregona suja e impediram-na de ir embora enquanto continuavam a abusar sexualmente da jovem e filmavam tudo.

O vídeo acabou por ser partilhado nas redes sociais, tendo angariado 32 mil visualizações e zero denúncias às autoridades, noticiou o Expresso. Os quatro acabaram por ser detidos entre março e junho de 2025 e acabaram por ser condenados a prisão efetiva em junho deste ano.