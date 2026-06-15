Juiz Conselheiro João Carlos Loureiro.
Juiz Conselheiro João Carlos Loureiro.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

João Carlos Loureiro eleito presidente do Tribunal Constitucional

Eleição ocorreu no mesmo dia da posse dos quatro novos juízes.
Amanda Lima
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O Tribunal Constitucional (TC) tem um novo presidente. O juiz conselheiro João Carlos Loureiro foi eleito presidente esta tarde, 15 de junho. Foi também eleito o juiz conselheiro Rui Guerra da Fonseca como vice-presidente do TC.

A eleição ocorreu à tarde, horas depois da sessão da tomada de posse dos quatro novos juízes do Palácio Ratton. Tomaram hoje posse, o juiz desembargador Luís Filipe Brites Lameiras, Joaquim Pedro Formigal Cardoso da Costa, a juíza desembargadora Maria Gabriela Abrantes Leal da Cunha Rodrigues e Maria Paula Bonifácio Ribeiro de Faria.

Os novos juízes tomaram posse perante o Presidente da República, António José Seguro.

*Em atualização

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