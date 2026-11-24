Investigadores estudam vestígios romanos com mais de 2.000 anos em Alcácer do Sal
Investigadores da Universidade Nova de Lisboa estão a estudar vestígios romanos encontrados numa necrópole em Alcácer do Sal, incluindo um objeto de vidro decorado com pigmento azul egípcio, com mais de 2.000 anos.
Segundo a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCT), em comunicado enviado esta terça-feira, 24 de novembro, este conjunto foi descoberto pela empresa ERA Arqueologia numa necrópole de incineração da antiga cidade romana de Salacia, atual Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.
Durante os trabalhos foram identificados “conjuntos de objetos em vidro e cerâmica localizados em sepulturas” e encontrados “vestígios que remontam ao período romano”, explicou a academia.
De entre os vestígios recolhidos, indicou, destaca-se um objeto em vidro com decoração onde se identificou a presença do pigmento azul egípcio, “o primeiro pigmento a ser sintetizado na Antiguidade”.
A investigação é desenvolvida pela VICARTE, unidade de investigação dedicada ao vidro e à cerâmica para as artes, e coordenada por Inês Coutinho, investigadora e presidente do Departamento de Conservação e Restauro da NOVA FCT.
O projeto envolve uma equipa interdisciplinar de investigadores, estudantes de mestrado e a Universidade de Granada, em Espanha.
Segundo a universidade, durante a intervenção foi identificado “um contexto funerário constituído por várias sepulturas, nas quais foram recuperados conjuntos de materiais arqueológicos em vidro e cerâmica, alguns em estado de conservação particularmente notável”.
Estes vidros com 2.000 anos “levam à reflexão sobre o que queremos preservar e porquê”, assinalou Inês Coutinho, citada no comunicado.
O trabalho de conservação e restauro “nunca é neutro: cada decisão assenta nos valores que reconhecemos ao objeto, sejam eles históricos, científicos, simbólicos ou afetivos”, defendeu a investigadora.
Já no entender de Paula Pereira, arqueóloga da ERA Arqueologia e uma das responsáveis científicas dos trabalhos arqueológicos, “a identificação do pigmento” confere “dimensão científica particularmente relevante” à descoberta.
Isto vai permitir “aprofundar o conhecimento sobre as tecnologias de produção, os materiais e os circuitos de circulação de objetos e matérias-primas no mundo romano”, afirmou, também citada no comunicado.
A especialista destacou que “a natureza e a diversidade dos materiais [encontrados] apontam para uma população com acesso a circuitos de circulação de bens de longa distância, evidenciando contactos comerciais e culturais com diferentes regiões do Império Romano, incluindo territórios do Oriente”.
A investigação pretende ainda aprofundar o conhecimento sobre os hábitos de consumo, as práticas funerárias e a integração de Salacia nas redes de intercâmbio mediterrânicas, observou a NOVA FCT.