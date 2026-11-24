Durante os trabalhos foram identificados “conjuntos de objetos em vidro e cerâmica localizados em sepulturas” e encontrados “vestígios que remontam ao período romano”, explicou a academia.

De entre os vestígios recolhidos, indicou, destaca-se um objeto em vidro com decoração onde se identificou a presença do pigmento azul egípcio, “o primeiro pigmento a ser sintetizado na Antiguidade”.

A investigação é desenvolvida pela VICARTE, unidade de investigação dedicada ao vidro e à cerâmica para as artes, e coordenada por Inês Coutinho, investigadora e presidente do Departamento de Conservação e Restauro da NOVA FCT.

O projeto envolve uma equipa interdisciplinar de investigadores, estudantes de mestrado e a Universidade de Granada, em Espanha.

Segundo a universidade, durante a intervenção foi identificado “um contexto funerário constituído por várias sepulturas, nas quais foram recuperados conjuntos de materiais arqueológicos em vidro e cerâmica, alguns em estado de conservação particularmente notável”.