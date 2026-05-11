Hantavírus: um cidadão norte-americano e uma francesa retirados do navio testam positivo

Margarida Tavares, médica infecciologista, diz que precaução de 42 dias de isolamento numa unidade de saúde para passageiros do navio cruzeiro MV Hondius, que começaram a desembarcar ontem, em Tenerife, deve-se ao período de incubação da doença, mas, também, e muito, “ao alarme social criado”. Agora, devem seguir-se exames moleculares às pessoas e rastreamento a locais do barco para se perceber a origem do surto. .Leia mais aqui:.Hantavírus. “Alarme social prova que países ainda não estão preparados para casos de saúde pública”, defende especialista portuguesa \n