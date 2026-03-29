“As coisas precisam melhorar, de forma a que todos sejam minimamente atendidos por um Estado que, neste momento, não consegue".
“As coisas precisam melhorar, de forma a que todos sejam minimamente atendidos por um Estado que, neste momento, não consegue".Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Gulbenkian e Ordem dos Advogados vão atender imigrantes gratuitamente

Um protocolo entre as duas entidades foi assinado recentemente e prevê que a Fundação Calouste Gulbenkian financie um gabinete para consultas jurídicas.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Imigração
Imigrantes
Ordem dos Advogados
Calouste Gulbenkian
edição impressa
João Massano

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt