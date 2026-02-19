João Massano, bastonário da OA.
João Massano, bastonário da OA.FOTO: ANDRE STACHEL
Sociedade

“Os serviços não estão a funcionar bem para os imigrantes”, diz bastonário dos advogados

Na segunda comemoração do aniversário dos 100 anos da Ordem dos Advogados, o tema foi a imigração. Assim como em outros eventos, a reclamação contra os serviços públicos foi generalizada.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Imigração
AIMA
Centenário
bastonário da ordem dos advogados
edição impressa
João Massano

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt