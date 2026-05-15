"Graffitis antissemitas". Embaixada de Israel em Portugal "chocada com vandalismo" no "coração de Lisboa"

A embaixada de Israel em Portugal manifestou-se esta sexta-feira, 15 de maio, "chocada" com o "vandalismo" verificado na Rua da Judiaria, no "coração de Lisboa, com graffitis antissemitas".A representação diplomática israelita partilhou nas redes sociais uma imagem que mostra uma frase pintada numa parede, na qual se pode ler: "Morte aos israelenses. Hamas vencerá".Para a embaixada israelita, "os apelos ao assassinato de israelitas, à destruição do Estado de Israel e ao apoio à organização terrorista Hamas não são 'críticas de teor político'", mas sim "discursos de ódio perigosos que constituem uma incitação direta à violência e ao terrorismo no coração da capital portuguesa".Em comunicado, apela, por isso, ao Executivo do primeiro-ministro Luís Montenegro, à autarquia lisboeta, liderada por Carlos Moedas, e às autoridades policiais a condenação, "de forma inequívoca e pública", do ato de vandalismo e que "levem à justiça os responsáveis por este crime de ódio e impeçam a repetição de incidentes semelhantes"."O antissemitismo e o apoio ao terrorismo não têm lugar numa sociedade democrática e livre. Esperamos que as autoridades garantam a segurança da comunidade judaica e dos cidadãos israelitas em Portugal", refere a embaixada.