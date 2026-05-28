Será tido em conta o rendimento que o agregado pode disponibilizar ao estudante para a frequência do Ensino Superior no cálculo da bolsa.
Será tido em conta o rendimento que o agregado pode disponibilizar ao estudante para a frequência do Ensino Superior no cálculo da bolsa.Foto: DR
Sociedade

Governo revê modelo de ação social para o Ensino Superior e cria bolsa de incentivo

O Executivo apresentou um novo modelo de atribuição de bolsas de estudo, que terá em conta o concelho onde os alunos estudam e as respetivas variações das despesas.
Cynthia Valente
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