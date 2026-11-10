Governo decreta situação de alerta. Lisboa encerra túneis a partir da meia-noite e fecha parques e jardins

Questionado sobre se a Web Summit, que está a decorrer no Parque das Nações, em Lisboa, vai ser suspensa, Carlos Moedas disse que tem estado em contacto com o ministro da Administração Interna, Luís Neves.
"É obvio que é muito difícil garantir o funcionamento da Web Summit amanhã, mas essa situação será tomada ao nível do Ministério da Administração Interna. Eu diria que tudo indica que a Web Summit não poderá funcionar amanhã", admitiu o presidente da Câmara de Lisboa.
"Temos pessoas de outros países que estão aqui, são mais de 60 mil, no Parque das Nações, em que temos o rio [Tejo] ali mesmo ao lado, onde vão estar condições muito adversas. Penso que essa será a solução [suspender evento], mas, obviamente, não é uma decisão do presidente da Câmara de Lisboa", reiterou.
O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, reforçou, em conferência de imprensa, a importância de se optar pelo teletrabalho nesta quarta-feira devido ao agravamento do estado do tempo.
Pediu aos lisboetas para que recolham "os objetos que têm no exterior, nas varandas, nos terraços, que assegurem que os caixotes de lixo fiquem devidamente acondicionados".
"Evitem parques, jardins devido ao risco de queda de árvores", disse ainda, garantindo que a Câmara está a tomar todas as medidas para enfrentar as condições meteorológicas adversas.
Carlos Moedas disse que a autarquia irá cumprir "todas as indicações do Governo para o encerramento das escolas". "Mas vamos alargar essa medida de precaução a outros espaços da cidade. Vamos encerrar todos os túneis da cidade, hoje, a partir da meia-noite", anunciou.
"Vamos também fechar todos os parques e jardins, vamos encerrar os equipamentos culturais", disse, referindo-se em particular ao Castelo de São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos, o Teatro Romano e o Museu do Fado.
"A circulação nas zonas ribeirinhas deve ser evitada e será limitada", declarou Moedas, indicando que as medidas agora anunciadas vão ser reavaliadas dentro de 24 horas.
O autarca disse ainda que os funcionários da Câmara Municipal podem ir para casa a partir das 16h30 desta terça-feira, de modo a evitar os constrangimentos no trânsito.
Moedas manifestou ainda preocupação com as pessoas em situação de sem-abrigo, dando conta que o município está "em contacto não só com o metropolitano de Lisboa, mas com as freguesias, que são a linha da frente, com a Santa Casa da Misericórdia e com as associações do setor".
Disse também que se está a trabalhar para que as estações de metro, as mais seguras, se mantenham abertas durante a noite.
"Não esquecer os avisos LX. Enviar uma mensagem para avisos LX para 927 944 000, com a mensagem avisos LX para poder receber toda a informação. Em qualquer situação de urgência, ligar para o 112", informou ainda o autarca, pedindo à população para não correr riscos e para seguir as orientações das autoridades.
A organização da Web Summit está a avaliar a situação meteorológica junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e fará nova atualização assim que houver informação disponível.
"Temos conhecimento dos alertas meteorológicos para a tarde e noite de quarta-feira e estamos a avaliar a situação junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e da Polícia de Segurança Pública (PSP)", refere a Web Summit num curto comunicado.
"Forneceremos novas atualizações assim que houver informações confirmadas", rematou.
A Web Summit decorre até quinta-feira, na Feira Internacional de Lisboa e no Meo Arena.
Esta manhã, o ministro da Administração Interna disse que caberia à organização decidir sobre o evento, depois de anunciar uma série de medidas de prevenção devido ao mau tempo, nomeadamente o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino e dos serviços não essenciais.
"Devido ao agravamento do estado de tempo, para os dias 10 e 11 de novembro, é expectável que se registem alguns constrangimentos à circulação ferroviária", alerta a CP - Comboios de Portugal no seu site, recomendando aos passageiros que se informem sobre o estado da circulação antes do embarque.
"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", diz a CP.
O Conselho Superior da Magistratura (CSM) deixou hoje ao critério dos juízes presidentes o encerramento parcial ou total dos tribunais na quarta-feira, ressalvando que as diligências urgentes têm de se realizar, segundo um despacho obtido pela Lusa.
"Delego nos juízes presidentes dos tribunais a adoção, em função das circunstâncias concretas verificadas em cada tribunal e da evolução das condições meteorológicas, das decisões adequadas à situação, incluindo, quando necessário, o encerramento total ou parcial das instalações", determinou num despacho datado de hoje o vice-presidente do órgão de gestão dos juízes.
Luís Azevedo Mendes alertou, contudo, que, "deverá ser assegurado o funcionamento necessário à realização do serviço urgente indispensável", nomeadamente diligências "relativas a crianças e jovens em perigo", "atos de natureza urgente em processos tutelares educativos" e julgamento e outras diligências com arguidos presos.
Lusa
O encerramento das escolas aplica-se às escolas de todo o território continental e não apenas àqueles que estão com o aviso vermelho. O esclarecimento é do Ministério da Administração Interna, que dá conta da existência de um "despacho em Diário da República" que é falso e não oficial.
“O encerramento das escolas não é apenas nos distritos que estão sob aviso vermelho. É em todo o país. Sigam, por favor, as informações oficiais do Governo”, diz o gavinete do MAI, citado pela RTP Notícias.
A Câmara Municipal de Leiria determinou "o encerramento do atendimento presencial dos serviços municipais no dia 11 de novembro de 2026, incluindo o Balcão Único de Atendimento e a Loja de Cidadão de Leiria, face à previsão de agravamento das condições meteorológicas associadas à aproximação da depressão Charles".
Recorde-se que este concelho foi um dos mais afetados pela passagem da depressão Ktistin, no início do ano.
A Rede Expressos vai suspender os serviços na quarta-feira, entre as 10h00 e a meia-noite, em todo o território nacional, devido ao agravamento do estado do tempo, revelou a empresa à agência Lusa.
A empresa justifica que “esta medida excecional e preventiva tem como principal objetivo salvaguardar a segurança dos passageiros, motoristas e restantes equipas operacionais, perante os riscos associados ao agravamento das condições meteorológicas e à circulação rodoviária”.
“A suspensão abrangerá todas as partidas e chegadas previstas para o período indicado, afetando os serviços de transporte expresso em todo o território nacional”, adianta.
A Rede Expressos esclarece que “todos os passageiros com bilhetes para os serviços afetados serão reembolsados automaticamente, sem necessidade de apresentar qualquer pedido adicional”.
DN/Lusa
As escolas da Madeira estarão encerradas na manhã de quarta-feira, segundo determinou o Governo Regional face às previsões de mau tempo.
"O Governo Regional da Madeira decidiu, por motivos de prevenção e segurança das populações, decretar o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino até às 13 horas de quarta-feira, 11 de novembro de 2026", diz o comunicado, acrescentando que "nos serviços públicos não essenciais poderá ser adotado o teletrabalho durante o período da manhã de quarta-feira".
O governo regional diz que a população deve evitar sair de casa, exceto em situações de extrema necessidade, sobretudo durante os períodos de maior intensidade de chuva e vento.
"É uma questão preventiva",afirmou Miguel Albuquuerque, presidente do Governo Regional da Madeira em declarações emitidas na RTP Notícias. "Não é uma situação inédita. Já tivemos várias situação destas", desvalorizou, salientando contudo que "é preciso e que as pessoas tenham cuidado".
Os percursos pedestres classificados também estarão encerrados durante todo o dia de quarta-feira, bem como a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro, de acordo com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.
Três navios de cruzeiro que tinham passagem prevista para quarta-feira pelo porto do Funchal cancelaram as escalas devido às previsões de mau tempo no arquipélago
O IPMA emitiu aviso vermelho para a precipitação e vento para a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira na Madeira.
A E-REDES já ativou o Plano Operacional de Atuação em Crise. Em comunicado, a empresa adianta que durante a madrugada desta terça-feira, registou algumas avarias na rede elétrica, na média e baixa tensão, com maior incidência na zona sul de Portugal Continental.
Há, por isso, segundo adiantou à Lusa, cerca de dois mil clientes estão sem energia devido ao mau tempo.
"As reparações têm decorrido dentro da normalidade, sendo o número de clientes afetados normal para este tipo de situação meteorológica”, diz.
A E-REDES adianta que, “face às previsões de agravamento das condições atmosféricas", ativou às 18h00 de dia 9, segunda-feira, o Plano Operacional de Atuação em Crise.
A Unidade de Saúde Familiar (USF) do Arco, em Lisboa, está temporariamente encerrada devido a danos provocados pelo mau tempo, anunciou a ULS São José, que está a desenvolver esforços para que reabra o mais breve possível.
A Unidade Local de Saúde (ULS) São José explicou em comunicado que a decisão de encerrar a USF do Arco, situada na Travessa do Noronha, foi tomada pelo conselho de administração da ULS, com o objetivo de “salvaguardar a segurança dos utentes e dos profissionais da unidade”.
Apela ainda aos utentes para, em caso de doença, contactar o SNS 24, através do número 808 24 24 24, que procederá ao adequado encaminhamento.
A ULS São José afirmou estar “a desenvolver todos os esforços para restabelecer o funcionamento da unidade com a maior brevidade possível”, acrescentando que “a evolução da situação será comunicada oportunamente”.
Lusa
Os diretores escolares aguardam informações do Ministério da Educação, mas já estão a avisar as famílias que na quarta-feira as escolas estarão encerradas devido ao agravamento do mau tempo.
“Soubemos da decisão de fechar as escolas através do ministro da Administração Interna (MAI), o que achamos normal, mas agora estamos à espera que o Ministério da Educação nos envie mais informações. Os pais estão a ligar para as escolas para perceber se confirmamos a notícia”, disse à Lusa Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).
Os diretores escolares pedem ao Ministério da Educação que dê “informações suplementares rapidamente”, sendo certo que nem professores, nem funcionários irão estar nas escolas na quarta-feira.
Caso as escolas fiquem fechadas apenas um dia, Filinto Lima acredita que não será preciso ativar o modelo de ensino à distância, até porque será “fácil recuperar as matérias”.
No entanto, é preciso perceber se o mau tempo irá implicar o encerramento das escolas por mais dias ou se irá afetar edifícios escolares.
A Lusa questionou também o Ministério da Educação sobre as orientações que pretende enviar aos estabelecimentos de ensino, estando a aguardar uma resposta.
DN/Lusa
A situação de alerta decretada pelo Governo vai vigorar entre as 00h00 do dia 11, quarta-feira, e as 23h59 do mesmo dia. Estas são as medidas implementadas ao abrigo desta situação respeitantes à população em geral, de acordo com um comunicado do MInistério da Administração Interna:
- Encerramento de estabelecimentos de ensino e serviços públicos não essenciais;
- Suspensão dos eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza;
- Interdição temporária de circulação e permanência em parques, jardins, matas, florestas e outras áreas arborizadas, identificadas pelas autoridades competentes como apresentando risco elevado de queda de árvores ou de ramos;
- Determinação da adoção de medidas de segurança relativamente a estruturas temporárias ou elementos suscetíveis de desprendimento, nomeadamente andaimes, estruturas publicitárias, placards, coberturas, toldos e outros elementos suspensos, incluindo a sua fixação, remoção ou interdição de utilização, sempre que necessário;
- Interdição temporária da circulação e permanência junto da orla marítima, linhas de água, zonas ribeirinhas, áreas inundáveis e outros locais suscetíveis de serem afetados por cheias, inundações, ondulação marítima ou galgamentos, em particular nas áreas historicamente identificadas como de maior vulnerabilidade;
A situação na 2.ª Circular já se encontra resolvida, depois de uma inundação na zona de Benfica ter condicionado a circulação.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou que o Governo declarou situação de alerta (em vigor entre as 00h00 do dia 11, quarta-feira, e as 23h59 do mesmo dia), o que significa que as escolas e os serviços públicos não essencias serão encerrados a partir de amanhã.
"Apelo a todos os portugueses e entidades patronais para que haja compreensão pois trata-se de um dia de absoluta exceção", disse numa conferência de imprensa, em que o IPMA, a Proteção Cvil e a Agência Portuguesa do Ambiente fizeram um ponto da situação relativamente ao mau tempo e às medidas adotadas. Luís Neves salientou contudo que os pais têm "todo o direito de ficar em casa com os menores, está regulado na lei".
O governante explicou ainda que no âmbito da situação de alerta, ficam proibidas atividades ao ar livre e a circulação em parques, florestas e jardins, alertando para a necessidade de afastamento da zona costeira e adoção de medidas adicionais de proteção.
Luís Neves explicou que se trata de uma situação de alerta para todo o país e concretizou que também é recomendável que se recorra ao teletrabalho. "Fiquem em casa todos aqueles que puderem", disse, defendendo que o "recolhimento é o melhor caminho" e lembrando as vítimas da depressão Kristin, no início do ano.
O ministro explicou que "o risco é muito grande" e portanto relativamente às escolas trata-se de uma decisão generalizada a todos os níveis de ensino.
As pontes poderão vir a ser encerradas se o vento atingir 150 km/h, mas relativamente ao Metro não há essa previsão, ainda que tudo dependa do evoluir da situação. Quanto ao aeroporto explicou que este tem uma autoridade própria que está habituada a trabalhar com as condições mais adversas. "Se necessário for, tomarão medidas", disse. Já relativamente à Web Summit, Luís Neves referiu que cabe à organização decidir sobre a realização do evento.
"Casa, recolhimento, é o melhor para todos", resumiu Luís Neves, antecipando que vão ocorrer inundações e que "vai ser grave".
"É um momento duro, difícil e o país vai ser posto à prova, sobretudo amanhã, perante o que foi apresentado como cenário", disse.
Já o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, admitiu que, face à situação das barragens, não está particularmente preocupados, uma vez que, disse, as albufeiras têm capacidade para absorver este pico de precipitação. A preocupação está mais dirigida para as pequenas ribeiras porque "é muita água que vai cair, os caudais vão aumentar e podem ocorrer cheias urbanas".
Pela positiva, Pimenta Machado realçou que os solos não estão muito saturados e têm capacidade para absorver a água, o que ajuda a minimzar as cheias. No entanto, apelou à manutenção das sarjetas e limpeza das condutas de águas pluviais.
O responsável da APA disse que estão identificados 101 municípios onde há risco de cheias urbanas devido à chuva intensa, chamando a atenção para o Algarve, mais precisamente Faro, Albufeira e Tavira, região oeste, nomeadamente Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha, Alcobaça, região centro, em particular Coimbra, Viseu e Figueira da Foz, e região Norte.
O pico da maré será registado amanhã às 15h20, prevendo-se que seja maior a probabilidade de inundação das zonas ribeirinhas.
A Proteção Civil está no Nível 4 de empenhamento, o que signfica que os agentes estão na capacidade máxima de resposta, explicou o comandante Mário Silvestre, que pediu à população que “evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária”.
O comandante nacional da ANEPC alertou também para a possibilidade de interrupções de energia e comunicações e, nesse sentido, pediu aos cidadãos para terem ‘powerbank’ e telemóveis perfeitamente carregados para estarem algumas horas autónomos.
Pediu igualmente que tenham “especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de árvores ou ramos e para evitarem atividades próximas de linhas de água.
Jorge Ponte, responsável do IPMA, admitiu que estamos diante de uma "situação bastante complexa", prevendo-se que a depresão Charles entre perto da região da grande Lisboa, entre Sines e cabo Carvoeiro.
Nesta conferência de imprensa alertou para os ventos fortes que se farão sentir, na ordem dos 120 km/h, mas que poderão chegar aos 140 km/h nos locais mais expostos, como orla costeira e serras.
O responsável admitiu a possibilidade de ventos ainda mais fortes, caso haja formação de um sting jet. "Alguns ingredientes indicam que pode haver essa possibilidade, mas um sting jet é sempre muito dificil de prever, nomeadamente como e onde é que irá ocorrer", disse
Um sting jet são ventos muito fortes descendentes que atigem a superficie. Verificaram-se na depressão Kristin, com a devastação qu se conhece.
Em LIsboa, a circulação está condicionada na 2.ª Circular na zona de Benfica devido a uma inundação da via.
A Proteção Civil deixa uma série de recomendações para enfrentar as condições meteorológicas nas próximas horas:
- Garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;
- Evite qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, em especial nas zonas com histórico de inundações;
- Não atravesse zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou veículos para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;
- Retire das zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos, veículos e/ou outros bens para locais seguros;
- Evite a permanência e circulação junto de praias, arribas, molhes, pontões e zonas ribeirinhas expostas à agitação marítima;
- Não permaneça junto a linhas de água ou em zonas suscetíveis a transbordo;
- Não estacione veículos em zonas que habitualmente inundam, em locais subterrâneos, bem como em áreas arborizadas;
- Garanta a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;
- Tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;
- Feche e reforce estores e janelas, em especial os que estão virados na direção do vento;
- Recolha ou fixe adequadamente objetos e estruturas existentes no exterior que possam ser arrastados pelo vento;
- Garanta a adequada fixação ou remoção de objetos existentes em varandas, terraços e parapeitos, nomeadamente vasos, mobiliário de jardim e outros elementos suscetíveis de serem projetados pelo vento;
- Adote uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias;
- Evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária;
- Assegure que dispõe de meios alternativos de iluminação e de equipamentos de comunicação devidamente carregados.
O IPMA agravou o avisos para amahã quarta-feira: Beja, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal vão estar sob aviso vermelho a partir do início da manhã de quarta-feira e até às 21h00.
A Madeira também vai ser afetada pela depressão Charles.
A costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar a partir das 21h00 sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, segundo o IPMA.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho vai estar em vigor entre as 21h00 de hoje e as 06h00 de quarta-feira, passando depois a laranja até às 09h00 As regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar igualmente com aviso vermelho por causa do vento forte com rajadas até 140 quilómetros por hora entre as 00h00 e as 06h00 de quarta-feira.
Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Bruno Café admitiu que não se pode excluir “uma situação semelhante à tempestade Kristin”, que atingiu Portugal continental em janeiro.
“Seria um azar imenso acontecer, mas não se pode excluir”, disse.
Bruno Café disse que durante o dia de hoje haverá uma acalmia temporária e depois deverá agravar na quarta-feira de manhã, apesar de inicialmente estar prevista para a tarde.
Os alertas não deixam margem para dúvidas: vem um agravamento significativo das condições meteorológicas associado à passagem da Depressão Charles, com chuvas fortes, rajadas de vento superiores a 120 km/h e agitação marítima com ondas que podem chegar a 5 metros.
A Proteção Civil e o Governo emitiram avisos para o estado do tempo nas próximas horas e dando conta das precauções a ter, entre as quais evitar sair de casa a não se que seja mesmo necessário.
De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, perante a chuva persistente que se espera, é expetável a ocorrência de inundações em zonas urbanas, provocadas pela acumulação de águas pluviais e insuficiência dos sistemas de drenagem e cheias, resultantes do aumento dos caudais e eventual transbordo de rios, ribeiras e linhas de água.
A Proteção Civil alerta ainda para a instabilidade de vertentes, com possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terras, derrocadas e outros movimentos de massa.
Nas estradas, atenção ao piso escorregadio devido à formação de lençóis de água, mas também à queda de árvores, ramos e estruturas móveis, bem como para o arrastamento de objetos soltos, com potencial impacto na circulação rodoviária e segurança de pessoas.
A Proteção Civil alerta ainda que o mau tempo poderá provocar interrupções localizadas no fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicações, devido à queda de árvores ou danos em infraestruturas.
O Governo pede que se sigam as recomendações da Proteção Civil, nomeadamente que se evitem deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária, e, se possível, que se evite sair de casa.
O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL) registou entre as 00:00 e as 06:00 de hoje 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações de habitações e do espaço pública, sem gravidade.
“A maioria das 130 ocorrências está relacionada com inundações de habitações, mas sem gravidade, e estradas. Tivemos algumas situações de estradas interdita na zona da Segunda Circular, no Campo Grande, e no Prior Velho e Olivais, mas que já estão resolvidas”, disse à Lusa fonte dos Sapadores.
A mesma fonte indicou que também registaram três quedas de árvores, mas sem consequências para pessoas ou bens.