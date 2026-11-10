Governo decreta situação de alerta. Lisboa encerra túneis a partir da meia-noite e fecha parques e jardins

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, reforçou, em conferência de imprensa, a importância de se optar pelo teletrabalho nesta quarta-feira devido ao agravamento do estado do tempo.

Pediu aos lisboetas para que recolham "os objetos que têm no exterior, nas varandas, nos terraços, que assegurem que os caixotes de lixo fiquem devidamente acondicionados".

"Evitem parques, jardins devido ao risco de queda de árvores", disse ainda, garantindo que a Câmara está a tomar todas as medidas para enfrentar as condições meteorológicas adversas.

Carlos Moedas disse que a autarquia irá cumprir "todas as indicações do Governo para o encerramento das escolas". "Mas vamos alargar essa medida de precaução a outros espaços da cidade. Vamos encerrar todos os túneis da cidade, hoje, a partir da meia-noite", anunciou.

"Vamos também fechar todos os parques e jardins, vamos encerrar os equipamentos culturais", disse, referindo-se em particular ao Castelo de São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos, o Teatro Romano e o Museu do Fado.

"A circulação nas zonas ribeirinhas deve ser evitada e será limitada", declarou Moedas, indicando que as medidas agora anunciadas vão ser reavaliadas dentro de 24 horas.

O autarca disse ainda que os funcionários da Câmara Municipal podem ir para casa a partir das 16h30 desta terça-feira, de modo a evitar os constrangimentos no trânsito.

Moedas manifestou ainda preocupação com as pessoas em situação de sem-abrigo, dando conta que o município está "em contacto não só com o metropolitano de Lisboa, mas com as freguesias, que são a linha da frente, com a Santa Casa da Misericórdia e com as associações do setor".

Disse também que se está a trabalhar para que as estações de metro, as mais seguras, se mantenham abertas durante a noite.

"Não esquecer os avisos LX. Enviar uma mensagem para avisos LX para 927 944 000, com a mensagem avisos LX para poder receber toda a informação. Em qualquer situação de urgência, ligar para o 112", informou ainda o autarca, pedindo à população para não correr riscos e para seguir as orientações das autoridades.