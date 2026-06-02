Ministério da Presidência é responsável pelas políticas migratórias.
Ministério da Presidência é responsável pelas políticas migratórias.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Governo cumpre 75% do plano das migrações e avança com melhorias na AIMA

Há dois anos foram anunciadas 41 medidas para alterar o panorama da imigração em Portugal. Algumas delas não avançaram, mas facto é que o acesso a Portugal para os imigrantes já não é o mesmo.
Amanda Lima
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