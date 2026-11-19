O almirante Gouveia e Melo, que foi candidato à Presidência da República e que foi o responsável pela estretégia de vacinação durante a epidemia de covid-19, passou à situação de reforma.

"Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 161.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015 , de 29 de maio, passar à situação de reforma, em 21 de novembro de 2026, o 20979 ALM M RES Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo", diz o despacho do almirante Jorge Nobre de Sousa com a data desta quinta-feira, 19 de novembro.

Segundo esse artigo do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, o militar passa à situação de reforma, sem redução de pensão, quando atinge os 66 anos de idade.

Gouveia e Melo completa 66 anos no próximo sábado, dia 21. Ingressou na Escola Naval em 7 Setembro 1979 como Cadete do curso "Carvalho Araújo" e, em 19 Setembro de 1983. A 27 de dezembro de 2021, tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional. Nessa data foi promovido a almirante.