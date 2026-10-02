Fundação LAPS abre casa-abrigo para ser "porto seguro" de mulheres vítimas de violência doméstica

A Casa Flor LAPS, um abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, foi lançada esta sexta-feira, 02 de outubro, em Cascais, para dar resposta às necessidades urgentes de vítimas. Muitas das vezes, estas mulheres não tem para onde ir nem para onde levar os seus filhos.

Esta vivenda, com nove suítes, pretende acolher estas vítimas e os seus filhos nos primeiros momentos, quando muitas se veem sem um lugar seguro para onde voltar. Porém, ao DN, Joana Lemos, antiga piloto de automóveis e vice-presidente da Fundação LAPS, pretende também acompanhar as mulheres que recebe ao longo do processo.

“São mulheres que, quando chegam ao ponto de fazer uma denúncia, vêm destruídas completamente, sem força anímica e com muito medo. E o medo bloqueia-nos a todos”, relata Joana Lemos.

“O que nós queremos é não só dar-lhes um pôr seguro, que será esta casa com todas as condições técnicas e humanas para ser seguro, mas acima de tudo acompanhá-las no dia-a-dia para que elas possam reerguer”, sublinhou, notando que a fundação ajudou a fixar parcerias com médicos, psicólogos e outras instituições que ajudarão nesse acompanhamento.

A Fundação LAPS, fundada pelo herdeiro do império Fiat, Lapo Elkann, assumiu a remodelação da casa que estava na posse da Câmara Municipal de Cascais, tendo contado com a decoração da apresentadora Filipa Garnel. Esta casa é a segunda do seu género, já havendo uma em funcionamento no Funchal, na Ilha da Madeira.

No evento de inauguração, Elkann contou que a casa pretende ser “um ninho de amor” e que dê também capacidades para as pessoas acolhidas possam se reerguer, e possam levar as suas crianças.

Na casa, que se divide em dois espaços e tem um quintal central, todas as salas de estar e de jantar são comunais, algo que foi uma escolha propositada, conta Joana Lemos. “O que eu vi nas poucas casas que eu visitei é que eram todas muito individualistas, muito só quartos e não têm um sítio onde coabitar”, sublinhou.