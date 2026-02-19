Rita Alarcão Júdice estaráno Parlamento esta sexta-feira para discutir o tema.
Sociedade

Violência doméstica. Lei quer proteger vítimas em tribunal, mas é preciso valorizar as palavras

A mudança na legislação proposta pelo Governo é bastante técnica, mas, na prática, pode contribuir para resolver um problema verificado nos casos de violência doméstica: recordar as agressões.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Justiça
Violência Doméstica
Rita Alarcão Júdice
vítimas
