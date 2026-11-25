As famílias portuguesas suportaram 29% das despesas de saúde em 2024, quase o dobro da média da União Europeia (UE). Os dados constam do relatório "Health at a Glance: Europe 2026" da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Comissão Europeia (CE), que conclui que, em Portugal, a despesa de saúde em percentagem do PIB foi igual à média da UE (10,2%), mas a “maior diferença está em quem paga”.

Em 2024, os regimes públicos e de seguro obrigatório cobriram 62% da despesa em saúde no país, bem abaixo dos 80% na UE, com as famílias portuguesas a terem de pagar diretamente 29%, uma das maiores percentagens do espaço comunitário, que apresenta uma média de 16%.

Os seguros de saúde voluntários financiaram cerca de 10%, mais do dobro da média comunitária de 4%, adianta ainda o documento, avisando que “alguns doentes recorrem cada vez mais a prestadores privados, enquanto outros ficam sem cuidados”.

De acordo com o relatório, no último ano, 4% dos adultos declararam necessidades de cuidados médicos não satisfeitas devido ao seu custo, à distância ou aos tempos de espera - a média da UE foi de 3,6% -, valor que sobe para 7,5% entre as pessoas em risco de pobreza.

Em relação especificamente aos cuidados dentários, as percentagens foram muito mais elevadas, com 16% dos adultos a admitirem necessidades não satisfeitas, a terceira percentagem mais elevada da UE, e que aumenta para 38% entre as pessoas em risco de pobreza. A média comunitária foi de 14,2%.

A OCDE e a CE salientam ainda que o acesso ‘online’ aos registos de saúde mais do que duplicou em quatro anos, mas os adultos com menor escolaridade “estão a ficar para trás” nessa área específica.

De acordo com os dados agora divulgados, a percentagem de pessoas entre os 16 e os 74 anos que acederam aos seus registos de saúde de forma eletrónica passou de 17% em 2020 para 40% em 2024, acima da média da UE de 28%

No entanto, os “ganhos estão distribuídos de forma desigual”, indica o relatório, apontando que, em 2024, 62% dos adultos com ensino superior acederam aos seus registos “online”, face a 19% dos que têm baixa escolaridade, uma “diferença maior do que na maioria dos países” do espaço comunitário.

De acordo com o relatório, Portugal tem “um dos maiores programas de acesso assistido da Europa”, uma vez que, desde dezembro de 2020, profissionais com formação em cerca de 460 locais geridos por freguesias e por espaços de atendimento ao cidadão têm ajudado os utentes a utilizar o SNS 24, os serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde.

Quanto aos cuidados à distância, o relatório refere que as consultas por telefone ou por vídeo representam cerca de 25% do total das consultas médicas, uma das percentagens mais elevadas da UE, a seguir à Estónia, estando a média comunitária nos 15%.

Portugal lidera na vacinação mas também no consumo diário de álcool na UE

A cobertura vacinal em Portugal está muito acima da média da União Europeia (UE), mas o país também apresenta a maior percentagem de consumidores diários de álcool do espaço comunitário, indicam os dados que constam do relatório de 2026 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Comissão Europeia (CE) “Health at a Glance Europe”, divulgado nesta quarta-feira, dia 25.

Segundo o estudo, a esperança de vida à nascença em Portugal era de 82,5 anos em 2024, mais um ano do que a média da UE (81,5).

Se o país apresenta bons números neste indicador, os resultados de fatores de risco comportamentais são menos favoráveis, alerta o documento, salientando que Portugal tem a maior percentagem de consumidores diários de álcool da UE.

Em 2025, 27% dos homens e 6,8% das mulheres em Portugal declararam beber álcool todos os dias, muito acima das médias do espaço comunitário, que foram de 7,5% e 2,5%, respetivamente, indica o relatório.

De acordo com a OCDE e a CE, o consumo total de álcool no país foi também o mais elevado da UE em 2024, com 11,9 litros de álcool puro por adulto, face à média da UE de 9,4 litros.

“Portugal é ainda um dos três países onde o consumo aumentou pelo menos 10% entre 2014 e 2024, enquanto na UE diminuiu, em média, 6%”, avisa o “Health at a Glance”, que realça que o país teve uma “política de controlo do álcool robusta na década de 2010, mas desde então não registou progressos neste domínio”.

Quanto à atividade física, outro fator de risco comportamental, o documento mostra também que os adultos em Portugal declaram praticar com menos frequência do que a média comunitária.

Quase metade dos adultos em Portugal (46%) declarou nunca fazer exercício em 2025, alerta o documento, ao salientar que o aumento da atividade física pode trazer benefícios substanciais para a saúde, como a redução do risco de doenças cardiovasculares, de diabetes tipo 2 e de alguns cancros, melhorando ainda a saúde mental.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana.

Quanto à vacinação, o relatório salienta que a cobertura é “particularmente elevada": Portugal é um dos três países da UE, juntamente Hungria e Chipre, que vacinaram pelo menos 95% das crianças contra o sarampo em 2025, cumprindo a meta da OMS.

O país tem também a cobertura vacinal contra o vírus do papiloma humano (HPV) mais elevada entre raparigas e rapazes de 15 anos (95% e 94% em 2025), acima da meta de 90% da OMS e muito acima da média da UE (62% das raparigas e 50% dos rapazes).

Na época 2024/25, 71% das pessoas com 65 ou mais anos foram vacinadas contra a gripe, também muito acima da média da UE de 40%, e apenas abaixo da Dinamarca e Irlanda.

O "Health at a Glance: Europe 2026" enquadra-se na iniciativa lançada pela Comissão Europeia, em cooperação com a OCDE e o Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, para apoiar os Estados-membros da UE na melhoria da saúde dos seus cidadãos e do desempenho dos seus sistemas de saúde.