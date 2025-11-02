Cuidados de saúde. Famílias gastam 20 milhões de euros por dia

As famílias portuguesas investem, todos os dias, um valor na ordem dos 20 milhões de euros em saúde. Em causa está a falta de resposta do SNS, que leva muitos portugueses a recorrerem aos privados, deixando as classes mais baixas como as mais afetadas.De acordo com um estudo editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), está em causa um valor médio que é preocupante. As famílias portuguesas suportam 30% dos gastos em saúde no país, o que significa que estão entre as mais sobrecarregadas da Europa.Na origem está um cenário de falta de capacidade de resposta do SNS, que levam muitos a recorrer às urgências e deixa as famílias com salários mais baixos como as mais castigadas. De resto, quem tem melhores salários acaba por recorrer ao privado.As maiores despesas surgem no âmbito exames, consultas de especialidade, medicamentos e seguros..Marcelo considera situação na saúde "muito difícil" e diz que os caminhos estão "cada vez mais apertados"