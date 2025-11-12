Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Antes da pandemia, o tempo médio de internamento social era de 157 dias
Sociedade

Hospitais. Internamentos sociais aumentaram 20% em dois anos e os custos mais de 80%. “É gravíssimo”, diz administrador

Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde, divulgado esta quarta-feira, 12, revela que há mais doentes internados porque não têm para onde ir e que os portugueses continuam a ser dos povos europeus que mais pagam do seu bolso para terem acesso a cuidados. Presidente da Associação dos Administradores diz que o cenário tende a agravar-se enquanto não existirem reformas profundas.
