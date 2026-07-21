Exames nacionais. Seguro exige salvaguarda do princípio da igualdade

O Presidente da República exigiu esta terça-feira, 21 de julho, a salvaguarda do princípio da igualdade no acesso ao ensino superior, numa mensagem escrita divulgada depois da reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro."Na sequência de várias reuniões e contactos mantidos nos últimos dias, e da reunião semanal ocorrida esta manhã com o senhor primeiro-ministro, o Presidente da República reafirma o sentido de exigência que deve pautar todo o processo, com a obrigatória salvaguarda do princípio de igualdade entre todos os alunos e a normalidade e previsibilidade de todo o sistema, em especial no que diz respeito ao concurso de acesso ao ensino superior", afirma António José Seguro numa mensagem, publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.O chefe de Estado defende que as falhas ou atrasos do devem ser assumidas e explicadas e que é preciso retirar lições deste processo e adotar mecanismos para que não se repitam os problemas, desde logo, na segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário."Os acontecimentos registados nas últimas semanas no processo de realização e classificação dos exames nacionais geraram uma compreensível preocupação e ansiedade entre milhares de alunos, famílias e professores", diz a mensagem do Presidente, que defende que, "num momento particularmente importante da vida académica dos jovens, o Estado tem o dever de assegurar que os procedimentos decorram com rigor, previsibilidade e confiança".Para António José Seguro, é necessário "retirar desta situação as devidas lições, de modo que os processos de inovação tecnológica sejam acompanhados por mecanismos de prevenção e resposta capazes de evitar a repetição de constrangimentos desta natureza", designadamente no decurso da 2.ª fase dos exames.Manifestando "confiança na qualidade das escolas portuguesas e no empenho dos professores e demais profissionais da educação", o Presidente da República, reafirma que "nenhum aluno pode ser prejudicado por dificuldades de natureza técnica ou administrativa alheias ao seu esforço e mérito".Com Lusa .Exames: Ministro da Educação não tem registo de erros em projeto-piloto e confronta antigo presidente do JNE.Transição digital como a da correção dos exames iria sempre ter alguns problemas, diz presidente do EduQA.Exames. Júri Nacional dá instruções às escolas para notificarem erros