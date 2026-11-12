Europol lança campanha para encontrar os mais procurados por crimes contra crianças e idosos

São 19 os fugitivos procurados por crimes contra crianças e idosos que estão no centro de uma nova campanha, lançada esta quinta-feira, 12 de novembro, pela União Europeia e com o apoio da Europol. A lista inclui indivíduos de 14 países que são procurados por crimes como exploração sexual de crianças e fraude contra idosos.

“Localizar estes fugitivos pode ajudar a trazer justiça às vítimas e a prevenir novos crimes”, diz um comunicado da Europol, explicando que estes indivíduos, homens e mulheres, tanto são suspeitos procurados para responder a processos criminais como criminosos já condenados que fogem à justiça. São procurados pelas autoridades da Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, República Checa, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Luxemburgo, Polónia e Espanha.

A Rede Europeia de Equipas Ativas de Busca de Fugitivos (ENFAST), com o apoio da Europol, apela ao público para que consulte os perfis dos fugitivos e partilhe informações que possam ajudar a polícia a encontrá-los. “Cada detalhe pode fazer a diferença”, alerta. “Alguém que conhece pode estar a ser procurado por um crime grave noutro país. Um rosto familiar ou informações sobre o paradeiro de uma pessoa podem fornecer a pista de que os investigadores necessitam”, acrescenta.

No entanto, avisa: “Não aborde uma pessoa procurada. Partilhe as suas informações anonimamente com as autoridades através do site”.

A Europol recorda que, em dez anos, o site Eu Most Wanted permitiu 191 detenções, sendo que 58 delas o foram com a ajuda do público.

Só este ano, foram detidos 16 fugitivos que constavam no site, incluindo quatro cujas detenções foram possíveis graças a denúncias do público.