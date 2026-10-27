Fugitiva mais procurada em Espanha por burla foi detida em Portugal

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira, 27 de outubro, a detenção daquela que diz ser a fugitiva mais procurada em Espanha por burla. A mulher, de 30 anos, foi localizada e detida em Lisboa e terá recorrido ao mesmo esquema em Portugal.

A suspeita foi acusada de, em setembro de 2022, ter-se alojado num hotel no sul de Espanha e usado um esquema que causou um prejuízo de 3600 euros à unidade hoteleira. Com o valor de 418 euros para pagar pela estadia, apresentou à rececionista um documento em PDF que exibia uma transferência bancária de 4018 euros. Alegou então que se havia enganado no montante ao fazer a transferência. A funcionário prontificou-se, segundo descreve a PJ, a efetuar o reembolso do valor alegadamente pago a mais através de uma transferência imediata.

Por este crime foi condenada a uma pena de um ano e nove meses.

“Em Portugal, também terá recorrido ao mesmo modus operandi, tendo, juntamente com dois filhos menores, estado alojada em unidades hoteleiras, em Lisboa e Coimbra, sem ter pago”, diz a PJ, acrescentando que esta mulher está igualmente condenada num outro inquérito a uma pena de prisão de 10 meses, sendo alvo de um total de 26 mandados de detenção em Espanha.

“Era, até agora, a fugitiva mais procurada naquele país, pela prática dos crimes de burla, estando ainda em curso diversas investigações que a visam”, garante a PJ, acrescentando que antes desta detenção, a polícia espanhola tinha solicitado autorização para proceder à difusão do seu nome na Campanha Nacional dos 10 Fugitivos mais procurados.

Após a detenção em Portugal, a mulher foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou que aguardasse o processo de extradição em prisão preventiva.