Dois detidos por burla em Silves. Suspeitos faziam-se passar por funcionários dos CTT

Dois homens de 19 e 26 anos que se faziam passar por funcionários dos CTT foram detidos esta quinta-feira, 1 de outubro, em flagrante delito, pelo Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), por burla, no concelho de Silves.

Os militares da GNR apuraram, no âmbito das diligências desenvolvidas, que os suspeitos se faziam passar por funcionários dos CTT, com o objetivo de levantar encomendas para supostas entregas, sem proceder ao respetivo pagamento.

De acordo com um comunicado enviado às redações, o suspeito de 26 anos tinha sido anteriormente funcionário dos CTT, "circunstância que lhe permitia conhecer os procedimentos associados ao levantamento e distribuição das encomendas".

Os suspeitos foram intercetados junto de uma dependência dos CTT, na posse de encomendas no valor de cerca de 3500 euros, sendo que um dos detidos utilizava um colete dos CTT, fazendo-se passar por funcionário daquela empresa.

Na sequência da detenção, foram realizadas buscas às residências dos suspeitos, no concelho de Albufeira, que culminaram na apreensão de quatro encomendas, diversas malas, calçado, relógios e peças de vestuário, dois telemóveis, um computador portátil, um colete dos CTT, uma balança de precisão, 10 doses de haxixe, uma dose de liamba e 0,89 gramas de MDMA.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Silves, tendo-lhes sido aplicada como medida de coação apresentações periódicas no posto policial da área de residência.