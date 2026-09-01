Em homenagem a Balsemão, Montenegro afasta desânimo político e deixa aviso sobre a "desinformação" (FOTOS)

Num tributo carregado de simbolismo partidário e institucional, Luís Montenegro transformou a homenagem póstuma a Francisco Pinto Balsemão num manifesto de resistência política e de defesa dos valores democráticos. Esta terça-feira, em Cascais, no arranque oficial da nova avenida com o nome do antigo líder do PSD e fundador do Grupo Impresa, noticiado pela agência Lusa, o chefe do Executivo rejeitou qualquer recuo perante conjunturas difíceis e aproveitou a ocasião para sublinhar o papel do jornalismo de rigor como antídoto à manipulação pública.

A artéria inaugurada neste dia 1 de setembro – data em que Francisco Pinto Balsemão completaria 89 anos – estende-se ao longo de 2,5 quilómetros a partir do Forte de São Jorge de Oitavos, a escassos metros da residência onde o antigo governante e empresário viveu grande parte da sua vida. No discurso que assinalou a efeméride, o primeiro-ministro centrou a sua intervenção na capacidade de assumir riscos e no otimismo inabalável que caracterizou o percurso do fundador do Expresso e da SIC.