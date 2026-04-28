Duas mulheres detidas em Óbidos por suspeita de maus-tratos a idosos

A GNR deteve esta terça-feira, 28 de abril, duas mulheres pela suspeita do crime de maus-tratos a idosos, na localidade de Olho Marinho, no concelho de Óbidos. As mulheres, de 27 e 51 anos, foram detidas através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Leiria, no âmbito de uma investigação iniciada em julho de 2025, que levou ao encerramento de um lar ilegal no concelho de Peniche. Na altura do encerramento da estrutura ilegal, "três idosos foram retirados do local e encaminhados para familiares e instituições licenciadas". No decorrer das diligências, os militares da GNR efetuaram três buscas em residências e uma em veículo, na localidade de Olho Marinho, tendo apreendido "material informático e documentação com elevada relevância probatória", refere a força de segurança sobre a operação que contou com o apoio do Destacamento de Intervenção, do Destacamento Territorial das Caldas da Rainha e de uma equipa de fiscalização do centro da Segurança Social.Durante a operação foi dado cumprimento a dois mandados de detenção. As mulheres foram identificadas pela "ligação direta" ao lar ilegal e "por fortes indícios da prática do crime de maus-tratos a idosos", informa a GNR em comunicado. No decorrer das diligências, as autoridades sinalizaram duas habitações, onde se encontravam mais dois idosos, sendo que um deles foi encaminhado para internamento no Hospital de Caldas da Rainha "devido a ferimentos". "Face às condições verificadas, foi solicitada a intervenção imediata da Segurança Social, estando a situação a ser avaliada por técnicos do Centro Distrital de Leiria para garantir o encaminhamento para respostas sociais adequadas", lê-se na nota.A GNR refere ainda que as duas detidas, que têm antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Leiria para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. .Encerrado lar ilegal em Peniche por suspeitas de maus-tratos. Proprietária detida