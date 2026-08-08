Uma vítimas morreu no local e a outra no hospital.
Uma vítimas morreu no local e a outra no hospital.Foto: Carlos Santos/Global Imagens
Sociedade

Dois mortos em despiste na A33. GNR encontra armas, colete balístico e droga no carro

No local do acidente a GNR encontrou armas, coletes balísticos e drogas. A Polícia Judiciária (PJ) foi acionada.
Amanda Lima
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Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas com gravidade num acidente ocorrido na A33, este sábado, 08 de agosto. O sinistro relevou possíveis crimes que estão a ser investigados. Isto porque a Guarda Nacional Republicana (GNR) encontrou armas, drogas e um colete balístico no automóvel.

O acidente zona de Fernão Ferro, concelho de Seixal. Segundo avança o Correio da Manhã, a Polícia Judiciária (PJ) foi acionada para investigar a origem dos materiais e a identidade dos envolvidos.

Uma das vítimas morreu na hora, sendo esta o condutor de 28 anos e três foram atendidas no Hospital Garcia de Orta, em Almada. No entanto, uma delas faleceu quando recebia atendimento médico. Todos são homens, com idade entre os 20 e 30 anos.

De acordo com a fonte da GNR, o veículo ligeiro de passageiros despistou-se e, de seguida, capotou, ao quilómetro 15,2 da A33, no sentido Casas Velhas-A12, mas o sinistro não envolveu qualquer constrangimento à circulação rodoviária.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Brisa, a empresa concessionária da autoestrada.

*Com Lusa

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