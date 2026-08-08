Dois mortos em despiste na A33. GNR encontra armas, colete balístico e droga no carro

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas com gravidade num acidente ocorrido na A33, este sábado, 08 de agosto. O sinistro relevou possíveis crimes que estão a ser investigados. Isto porque a Guarda Nacional Republicana (GNR) encontrou armas, drogas e um colete balístico no automóvel.O acidente zona de Fernão Ferro, concelho de Seixal. Segundo avança o Correio da Manhã, a Polícia Judiciária (PJ) foi acionada para investigar a origem dos materiais e a identidade dos envolvidos.Uma das vítimas morreu na hora, sendo esta o condutor de 28 anos e três foram atendidas no Hospital Garcia de Orta, em Almada. No entanto, uma delas faleceu quando recebia atendimento médico. Todos são homens, com idade entre os 20 e 30 anos.De acordo com a fonte da GNR, o veículo ligeiro de passageiros despistou-se e, de seguida, capotou, ao quilómetro 15,2 da A33, no sentido Casas Velhas-A12, mas o sinistro não envolveu qualquer constrangimento à circulação rodoviária. Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Brisa, a empresa concessionária da autoestrada.*Com Lusa.Piloto morre em queda de avioneta no Algarve.Lisboa. Discussão entre colegas de casa termina em morte