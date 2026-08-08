Lisboa. Discussão entre colegas de casa termina em morte

Uma discussão entre colegas de casa, em Lisboa, terminou em morte. A vítima é uma mulher de 45 anos, que foi assassinada à facada na residência onde morava, na freguesia da Misericórdia.Segundo comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), a agressão terá ocorrido "num contexto de discussão pelo facto de serem arrendatários de quartos distintos na mesma residência existindo já histórico de divergências". No entanto, não tinham sido registadas agressões anteriores.A PSP detalha ainda que "os dados recolhidos apontam para não existir qualquer relação entre o suspeito e a vítima". Os dois viviam em quartos separados na mesma residência.O homem, de 29 anos, estava na casa quando as autoridades policiais chegaram ao local do crime, tendo-lhe sido dada voz de detenção. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 5 de agosto, e foi comunicado à imprensa esta manhã, 8 de agosto, pela PSP.O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), que esteve no local para preservar e recolher "todos os meios de prova". Após ser presente a tribunal, foi aplicada ao suspeito a medida de coação de prisão preventiva..Casal encontrado morto em Sintra. Homem suspeito de ter matado a namorada e tirado a própria vida.Detido homem suspeito de matar colega de trabalho em obra