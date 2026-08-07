Casal encontrado morto em Sintra. Homem suspeito de ter matado a namorada e tirado a própria vida

Um casal foi encontrado morto dentro de casa, em Sintra. Suspeita-se que o homem matou a namorada a facadas e tirou a própria vida em seguida. A notícia foi inicialmente avançada pelo CM e confirmada pelo DN. A Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar o caso, que aconteceu em Armés. A mulher tinha 32 anos e o homem 29. Os corpos foram encontrados na casa de banho, na sequência de familiares observarem sangue na maçaneta da porta. A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi chamada, bem como equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Em declarações a jornalistas, uma familiar da vítima disse que eles estavam a "dar-se mal" e que o homem não trabalhava. A jovem chegou a sair de casa e foi morar com o tio, mas que o namorado foi buscá-la. O caso aconteceu na quarta-feira, 06 de agosto e os corpos recolhidos à noite, após perícia..Número de agressores em prisão preventiva por violência doméstica atinge máximo.Homem suspeito de atear fogo à companheira fica em prisão preventiva