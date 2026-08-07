Os corpos foram encontrados na casa de banho, na sequência de familiares observarem sangue na maçaneta da porta.
Os corpos foram encontrados na casa de banho, na sequência de familiares observarem sangue na maçaneta da porta.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Casal encontrado morto em Sintra. Homem suspeito de ter matado a namorada e tirado a própria vida

Caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).
Amanda Lima
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Um casal foi encontrado morto dentro de casa, em Sintra. Suspeita-se que o homem matou a namorada a facadas e tirou a própria vida em seguida. A notícia foi inicialmente avançada pelo CM e confirmada pelo DN.

A Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar o caso, que aconteceu em Armés. A mulher tinha 32 anos e o homem 29. Os corpos foram encontrados na casa de banho, na sequência de familiares observarem sangue na maçaneta da porta. A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi chamada, bem como equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em declarações a jornalistas, uma familiar da vítima disse que eles estavam a "dar-se mal" e que o homem não trabalhava. A jovem chegou a sair de casa e foi morar com o tio, mas que o namorado foi buscá-la. O caso aconteceu na quarta-feira, 06 de agosto e os corpos recolhidos à noite, após perícia.

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