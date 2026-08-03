Homem suspeito de atear fogo à companheira fica em prisão preventiva

O homem de 38 anos suspeito de ter lançado álcool etílico sobre a companheira e de lhe ter ateado fogo ficou em prisão preventiva. O caso aconteceu na Amadora e o indivíduo foi presente a tribunal esta segunda-feira, 03 de agosto.Segundo avança a TVI e a CNN Portugal, a vítima teve queimaduras em cerca de 40% do corpo, encontrando-se em estado grave. O caso ocorreu no passado sábado, na Amadora.Agressor e vítima foram atendidos no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra). O indivíduo apresentava igualmente queimaduras nas mãos, tendo recebido assistência médica.Segundo foi possível apurar, terá havido uma discutissão antes de o arguido lançar álcool etílico sobre a companheira e provocar a ignição com um isqueiro. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).O homem foi detido e presente, esta segunda-feira, a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. Agora, vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Lisboa.amanda.lima@dn.pt.Suspeito de violência doméstica detido à porta da esquadra de Leiria fica preso preventivamente.Fica em prisão preventiva homem de 66 anos suspeito de violência doméstica em Bragança