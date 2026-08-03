Suspeito de violência doméstica detido à porta da esquadra de Leiria fica preso preventivamente

O homem detido à porta da esquadra de Leiria por suspeita de violência doméstica contra a companheira vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, divulgou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP) A medida de coação foi aplicada esta segunda-feira, 03 de agosto, após ter sido presente ao juiz de instrução do Tribunal de Leiria em primeiro interrogatório.Um homem de 28 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública à porta da esquadra de Leiria por suspeita da prática de um crime de violência doméstica. O caso aconteceu no sábado, em flagrante delito, informou hoje o Comando Distrital de Leiria numa nota de imprensa.Segundo a PSP, quando o agente que se encontrava de serviço no interior da esquadra acorreu junto do suspeito, "ao aperceber-se de uma altercação de ordem no exterior do comando, deparou-se com um homem ensanguentado, aos murros ao para-brisas da viatura onde se encontrava a vítima” de 26 anos e o filho de ambos, de 02 anos.O agente “lançou-se sobre o suspeito, com a ajuda de mais dois polícias que foram em seu auxílio”, tendo o alegado agressor resistido aos agentes “com força extrema e tentando colocar-se em fuga”. O homem foi algemado e transportado sob detenção para a esquadra da PSP de Leiria. Segundo a PSP, o suspeito é motorista de profissão, está desempregado e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza..Fica em prisão preventiva homem de 66 anos suspeito de violência doméstica em Bragança.Violência doméstica: PGR garante esforço para evitar mortes, mas há "situações inevitáveis"