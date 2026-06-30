Fica em prisão preventiva homem de 66 anos suspeito de violência doméstica em Bragança
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Fica em prisão preventiva homem de 66 anos suspeito de violência doméstica em Bragança

O "suspeito exercia violência psicológica, verbal e física sobre a vítima, sua mulher", também de 66 anos, segundo a GNR.
Susete Henriques
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Um homem de 66 anos, detido pela suspeita da prática do crime de violência doméstica, no concelho de Bragança, ficou em prisão preventiva a aguardar o desenrolar do processo, anunciou esta terça-feira, 30 de junho, a GNR.

No âmbito da investigação, os militares apuraram que "o suspeito exercia violência psicológica, verbal e física sobre a vítima, sua mulher de 66 anos", tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção.

O suspeito foi detido na passada quinta-feira, 25 de junho, pela GNR, através Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, e presente, nesse mesmo dia, ao Tribunal Judicial de Bragança, que lhe aplicou a medida de coação mais grave.

A GNR recordou, em comunicado, que a violência doméstica "é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva".

As denúncias podem ser apresentadas no Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt, através do número de emergência 112, no Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, nas aplicações App MAI112, disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, e SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas, indica a nota da GNR.

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