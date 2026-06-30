Fica em prisão preventiva homem de 66 anos suspeito de violência doméstica em Bragança

Um homem de 66 anos, detido pela suspeita da prática do crime de violência doméstica, no concelho de Bragança, ficou em prisão preventiva a aguardar o desenrolar do processo, anunciou esta terça-feira, 30 de junho, a GNR.No âmbito da investigação, os militares apuraram que "o suspeito exercia violência psicológica, verbal e física sobre a vítima, sua mulher de 66 anos", tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção.O suspeito foi detido na passada quinta-feira, 25 de junho, pela GNR, através Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, e presente, nesse mesmo dia, ao Tribunal Judicial de Bragança, que lhe aplicou a medida de coação mais grave. A GNR recordou, em comunicado, que a violência doméstica "é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva". As denúncias podem ser apresentadas no Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt, através do número de emergência 112, no Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, nas aplicações App MAI112, disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, e SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas, indica a nota da GNR. .Especialista alerta para risco de mimetismo após homicídios de crianças em contexto de violência doméstica.Violência doméstica: PGR garante esforço para evitar mortes, mas há "situações inevitáveis".Ator Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica