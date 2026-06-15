Ator Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica.

O ator Nuno Homem de Sá foi esta segunda-feira, 15 de junho, condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica contra a ex-companheira Frederica Lima.Na leitura da sentença, que decorreu no tribunal de Torres Vedras, juíza deste caso deu assim como provado que o ator de 64 anos foi autor de violência física e psicológica.Nuno Homem de Sá terá ainda de pagar uma indemnização de três mil euros à ex-companheira, tendo ainda ficado sujeito à frequência obrigatória de programas para autocontrolo e relações de intimidade.O ator fica ainda sujeito a uma pena acessória de proibição de contacto físico com a vítima, tendo para isso de usar uma pulseira de afastamento durante seis meses. Fica ainda impedido de contactar com Frederica Lima através das redes sociais. Nuno Homem de Sá foi, por outro lado, absolvido da acusação de violação de domicílio.À saída do tribunal o ator mostrou-se indignado com a sentença e admitiu recorrer para "mostrar que o tribunal está enganado e que isto é uma palhaçada"."Eu estou tranquilo, mantenho a minha inocência. Não agredi ninguém e quem foi agredido fui eu", acrescentou..Tribunal impede ator Nuno Homem de Sá de se aproximar da ex-namorada por alegado caso de violência doméstica