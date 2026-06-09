Detido homem suspeito de matar colega de trabalho em obra

Foi detido um homem de 39 anos, suspeito de matar um colega de trabalho no ramo da construção civil. O crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), que efetuou a detenção. O homicídio aconteceu no dia 25 de maio, em Sines.A vítima, de 38 anos, foi morta com um disparo de arma de fogo que atingiu o crânio. De acordo com as autoridades, a morte foi imediata. O alerta foi dado pelo patrão, que estranhou o facto de o trabalhador não responder às chamadas.Segundo a Judiciária, a vítima e o agressor trabalhavam juntos no ramo da construção civil desde o início do ano. A obra decorria numa ruína que estava a ser remodelada. "Começaram a surgir desentendimentos frequentes, quer pelo consumo excessivo de álcool, quer por uma dívida supostamente não paga por parte do falecido", lê-se no comunicado das autoridades.O crime terá sido premeditado. "No dia do crime, o suspeito, munido de uma arma de fogo propriedade de um familiar, a qual já tinha previamente escondido numa garagem, dirigiu-se à obra onde se encontrava a vítima e, após uma breve troca de palavras, desferiu-lhe um tiro na zona lateral esquerda do crânio, o que lhe causou a morte imediata", explica a PJ.Logo após o homicídio, a PJ iniciou a investigação. Além da detenção, foi apreendida uma arma de fogo na posse do suspeito. "Desenvolvidas diligências, viria a ser colhida prova robusta da autoria do homicídio, que culminou na localização e detenção do suspeito, bem como na apreensão da arma de fogo e dos respetivos cartuchos", detalha a polícia.A investigação é conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão. Agora detido, o homem será presente a tribunal, onde serão determinadas as medidas de coação.amanda.lima@dn.pt.Detido homem suspeito de matar mulher na Avenida de Ceuta, em Lisboa. Tinha iniciado fuga para o sul do país.Brasileiro que matou ex-companheira em Portugal condenado a 20 anos de prisão e expulsão do país