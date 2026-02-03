Detido homem suspeito de matar mulher na Avenida de Ceuta, em Lisboa. Tinha iniciado fuga para o sul do país

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 36 anos, por "fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado", que ocorreu na madrugada de segunda-feira, 2 de fevereiro, num parque de estacionamento na Avenida de Ceuta, em Lisboa, junto do bairro Ceuta Sul. A vítima é uma mulher de 30 anos, com quem o suspeito manteve "um relacionamento amoroso que teria terminado há poucos dias".De acordo com a PJ, o detido não estava "conformado" com o fim da relação e surpreendeu a vítima quando esta se preparava para ir para o local de trabalho.Conhecendo as rotinas da vítima, "aguardou pela chegada desta" ao parque de estacionamento, onde tinha o carro, "e, munido de um revólver, acabou por a atingir com disparos de arma de fogo na região da cabeça provocando-lhe a morte, vindo a ausentar-se do local", explica a polícia de investigação criminal, em comunicado enviado à redação.O suspeito deste homicídio iniciou fuga "rumo ao sul do país, vindo a ser detido no mesmo dia da ocorrência dos factos", adianta a PJ. O homem será presente, ainda esta terça-feira, a primeiro interrogatório de arguido detido junto do DIAP de Lisboa. .Mulher morta com quatro disparos na via pública em Lisboa. Suspeito em fuga