Mulher morta com quatro disparos na via pública em Lisboa. Suspeito em fuga

Uma mulher foi morta a tiro, na madrugada desta segunda-feira, 2 de fevereiro, na via pública em Lisboa, não tendo ainda sido detido o suspeito, avança o Correio da Manhã. O crime terá ocorrido num parque de estacionamento, junto à Avenida de Ceuta. De acordo com os meios de socorro, a mulher, com cerca de 30 anos, foi atingida por quatro disparos, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local, indica o jornal.O alerta às autoridades terá sido dado às 05h00 para uma mulher prostrada no chão, após disparos de arma de fogo. Segundo o mesmo jornal, o homicídio poderá ter sido cometido pelo ex-namorado da vítima.A Polícia Judiciária (PJ) foi acionada e está a investigar este caso.