Mulher morta com quatro disparos na via pública em Lisboa. Suspeito em fuga
Mulher morta com quatro disparos na via pública em Lisboa. Suspeito em fuga

Alerta às autoridades foi dado às cinco da manhã. A PJ está a investigar este caso.
Susete Henriques
Uma mulher foi morta a tiro, na madrugada desta segunda-feira, 2 de fevereiro, na via pública em Lisboa, não tendo ainda sido detido o suspeito, avança o Correio da Manhã. O crime terá ocorrido num parque de estacionamento, junto à Avenida de Ceuta.

De acordo com os meios de socorro, a mulher, com cerca de 30 anos, foi atingida por quatro disparos, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local, indica o jornal.

O alerta às autoridades terá sido dado às 05h00 para uma mulher prostrada no chão, após disparos de arma de fogo.

Segundo o mesmo jornal, o homicídio poderá ter sido cometido pelo ex-namorado da vítima.

A Polícia Judiciária (PJ) foi acionada e está a investigar este caso.

