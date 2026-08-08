Piloto morre em queda de avioneta no Algarve

Um piloto morreu na queda de uma avioneta no Algarve esta manhã, 08 de agosto. O acidente aconteceu no Aeródromo Municipal de Portimão. Segundo avança a SIC Notícias, o piloto tinha 28 anos e era o único ocupante da aeronave. Meios de socorro do Instituto de Nacional Emergência Médica (INEM) e bombeiros estão no local a tentar retirar a vítima, que ficou encarcerada. O alerta foi dado pouco antes das 10:00 e avioneta incendiou-se ao cair no solo. O dispositivo foi de 20 operacionais, com oito veículos.A avioneta era daquelas que são usadas para mensagens publicitárias nas praias. Segundo informações preliminares, o acidente terá acontecido após voltar de uma destas exibições de publicidade numa zona de praia e o veículo despenhou-se no momento da aterragem no aeródromo.Por enquanto, as circustâncias extadas do acidente estão por apurar. Fonte oficial do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) indicou que as causas do incidente vão agora ser averiguadas pelos técnicos. “O GPIAAF confirma que foi notificado e a sua equipa de aviação civil está a caminho do local para recolha de evidências”, indicou.Fontes aeronáuticas disseram à Lusa que o piloto “estava a fazer trabalho aéreo”, na “recolha de manga de publicidade”. “O acidente aconteceu durante a operação de recolha a manga de publicidade, tendo a aeronave caído dentro do perímetro do aeródromo de Portimão”, esclareceu.*Com Lusa.Duas pessoas morreram após queda de avioneta em Manchester