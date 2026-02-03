Duas pessoas morreram após queda de avioneta em Manchester

Duas pessoas morreram na sequência da queda de uma avioneta monomotor Cirrus SR20 esta terça-feira, 3 de fevereiro, numa zona agrícola na área metropolitana de Manchester, em Inglaterra. A polícia local informou que dois homens foram declarados mortos no local e acredita que não havia mais ninguém a bordo do aparelho. "Este é um incidente devastador em que duas pessoas perderam a vida", disse o superintendente-chefe Danny Inglis, revelando que todos os meios vão permanecer no local durante a noite e para apurar as circunstâncias do acidente..Algumas fotos partilhadas nas redes sociais mostram um paraquedas amarelo preso num poste de alta tensão, o que fazia pressupor que pudessem haver sobreviventes, algo que não aconteceu. É que o Cirrus SR20 está equipado com um sistema de paraquedas que pode ser acionado em caso de emergência.De acordo com o site Flightradar, a avioneta descolou do aeroporto de Birmingham às 9h59, tendo o último sinal sido recebido cerca das 10h39, "ao sul da rodovia M62, perto de Marsden". Em comunicado, o Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) confirmou o acidente, indicando que "foi iniciada uma investigação".