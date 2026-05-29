Dois irmãos abandonados em Alcácer do Sal voltaram esta sexta-feira a França

Os dois irmãos abandonados em Alcácer do Sal regressaram esta sexta-feira, 29 de maio, a França, informa o Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal."A viagem foi organizada e acompanhada pelas autoridades francesas e portuguesas, procurando garantir o bem estar destes meninos", indica o tribunal, que realça a "extraordinária cooperação entre as diversas entidades envolvidas e o seu empenho em salvaguardar o superior interesse destas crianças num momento tão difícil das suas vidas, esperando que o futuro lhes reserve muitas alegrias e a segurança e afeto que merecem"..Crianças francesas tiveram alta do hospital e foram entregues a família de acolhimento. Pai a caminho de Portugal.Na terça-feira, dia 19, por volta das 19h00, as duas crianças foram encontradas por um popular quando se encontravam sozinhas, a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.Os dois irmãos transportavam uma mochila com uma muda de roupa, fruta e uma garrafa de água e, de acordo com o que tem sido noticiado pelos meios de comunicação social, terão relatado que a mãe os vendou e lhes disse que iam fazer um jogo, altura em que os terá abandonado, partindo de carro com o outro homem.O juiz presidente do Tribunal Judicial de Setúbal, António José Fialho, esclareceu, na sexta-feira, dia 22, que os dois menores residiam com a mãe em França, estando os pais separados. O pai, aliás, dispõe “de um direito de visita limitado e supervisionado”.Os dois suspeitos de abandonarem as crianças em Alcácer do Sal - a mãe dos menores e o seu companheiro - estão, neste momento, detidos e estão indiciados pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada e de exposição e abandono.A mulher de 41 anos está detida na cadeia de Tires e o seu companheiro, de 55 anos, está detido na prisão anexa à Polícia Judiciária, em Lisboa..Detidos mãe e padrasto de irmãos franceses abandonados em Alcácer do Sal. França pede regresso das crianças